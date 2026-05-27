Reggio Calabria, la Polizia sempre in campo contro le truffe: incontro con i cittadini

Martedì 26 la Parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria ha ospitato un momento di confronto e informazione promosso dalla Questura di Reggio Calabria. Al centro dell’iniziativa il progetto “No.S.S. – Non Siete Soli”, dedicato a dare strumenti concreti per difendersi dalle truffe, con attenzione particolare alle persone più esposte. Gli agenti della Squadra Volante hanno incontrato la comunità in un clima informale, evitando allarmismi e puntando su esempi pratici. Tra i consigli: diffidare delle telefonate che chiedono urgenza e denaro, non aprire la porta a chi non si conosce senza aver verificato, e fare attenzione a SMS e email fasulle che si spacciano per banche, corrieri o enti pubblici per rubare dati. In caso di sospetto, la raccomandazione è sempre la stessa: chiamare il 112 NUE.

L’appuntamento è nato su iniziativa del parroco Don Francesco Velona’, che ha voluto offrire ai fedeli un’occasione di educazione civica. “La sicurezza si costruisce ogni giorno e non spetta solo alle forze dell’ordine. Nasce dall’attenzione reciproca e dalla partecipazione di tutti”, ha detto Don Velona’, ringraziando la Polizia per la presenza e spronando i presenti a tutelare chi è più fragile.

Durante l’incontro gli operatori hanno spiegato come funzionano i raggiri più comuni, dalle telefonate di sedicenti parenti in difficoltà ai finti tecnici o addetti. Il focus è rimasto sul pratico: storie realmente accadute, segnali da riconoscere e l’invito a non farsi prendere dal panico e a verificare sempre. Il pubblico ha partecipato attivamente con domande e testimonianze, trasformando la serata in un vero scambio di esperienze. L’organizzazione ha potuto contare anche sul supporto dell’Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio.

Con “Non Siete Soli” la prevenzione esce dagli uffici e arriva direttamente tra la gente.