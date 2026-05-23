Reggio Calabria, la Polizia incontra gli studenti del “Pythagoras”: legalità protagonista tra i banchi

Due giornate intense di confronto e riflessione si sono svolte giovedì e venerdì nei plessi di Gallina ex Asprea, Collodi e Oliveto dell’Istituto Scolastico “Pythagoras” di Reggio Calabria. Protagonisti dell’iniziativa gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura, che hanno incontrato gli studenti per parlare di legalità, responsabilità e cittadinanza attiva. L’evento, promosso dalla dirigenza scolastica guidata dal dott. Antonino Giuseppe Ubaldini, ha avuto l’obiettivo di portare il tema della legalità fuori dai libri di testo, trasformandolo in un dialogo diretto tra chi indossa ogni giorno la divisa e le nuove generazioni.

Durante gli incontri, gli operatori della Polizia di Stato hanno raccontato il proprio lavoro quotidiano, spiegando come il rispetto delle regole sia alla base della convivenza civile e della tutela dei diritti di tutti. Non una lezione frontale, ma un confronto aperto in cui i ragazzi hanno potuto porre domande, condividere dubbi e riflettere su casi concreti.

“Parlare di legalità con i ragazzi significa parlare di futuro“, è stato il filo conduttore degli interventi. Gli studenti hanno mostrato attenzione e partecipazione, intervenendo con domande sul ruolo delle forze dell’ordine, sulla sicurezza e sul valore del rispetto reciproco nella comunità.

Particolare apprezzamento è stato espresso per l’accoglienza ricevuta nei plessi di Gallina ex Asprea, Collodi e Oliveto. “Viva i Dirigenti Scolastici, viva gli Insegnanti, viva i collaboratori“, il ringraziamento finale rivolto a tutto il personale scolastico che ha reso possibile l’iniziativa, curando ogni dettaglio organizzativo e sostenendo il valore educativo del progetto. Iniziative come questa rientrano nel percorso più ampio di educazione alla legalità promosso dalla Polizia di Stato nelle scuole, con l’obiettivo di costruire una relazione di fiducia tra istituzioni e cittadini fin dall’età scolastica. Un segnale concreto: la legalità si impara, si discute, si costruisce insieme e parte proprio dai banchi di scuola.