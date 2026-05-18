Reggio Calabria, la IV sessione del Convegno Internazionale di Studi “Violenza e Parole Parole di Violenza” | INFO

Giovedì 21 maggio alle ore 16,30 presso la Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria si terrà la IV sessione del Convegno Internazionale di Studi “Violenza e Parole Parole di Violenza/Riflessioni contemporanee a partire dal lessico religioso del passato” promosso dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina a Messina dal 20 al 22 maggio.

L’evento di Reggio Calabria, promosso dallo stesso DICAM con l’Associazione Culturale Anassilaos e la Biblioteca De Nava, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, prevede le relazioni di due studiose dell’Università di Saragozza: la Prof.ssa Ana C. Vicente Sanchez che tratterà della “Composizione letteraria di epistole nell’antica Grecia: esempi dalle lettere di amore” e la Prof.ssa Silvia Vergara Recreo che parlerà sul tema “Invettiva comica nell’oratoria forense: insulti connessi con il conflitto tra Atene e Macedonia”.

A portare i saluti della Biblioteca sarà la responsabile Dott.ssa Daniela Neri e il Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos; a rappresentare il DICAM la Prof.ssa Mariangela Monaca, Università di Messina. Introdurrà l’argomento il Prof. Natale Spineto, Università di Torino. Condurrà il Prof. Amos Martino, Responsabile Centro Studi Anassilaos “Glauco di Reggio”. Nel corso dell’incontro alla prof.ssa Silvia Vergara Recreo sarà consegnato il Premio Anassilaos 2026 Ῥήγιoν che inaugura così la sua 38^ edizione.