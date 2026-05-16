Reggio Calabria, la Divina Commedia dialoga con la storia dell’arte nell’incontro “Tutto l’universo obbedisce all’amore” | INFO

La sala conferenze del Museo Archeologico di Reggio Calabria, il prossimo mercoledì 20 maggio, alle ore 17:30, ospiterà l’incontro “Tutto l’universo obbedisce all’amore“, parte del ciclo Radici DArTE. Il contributo propone uno sguardo sulla Divina Commedia, intesa non come testo da spiegare, ma come esperienza da attraversare. Posta in dialogo con la Storia dell’Arte, l’opera dantesca viene indagata nelle forme attraverso cui si offre alla visione, come spazio ordinato che si rende intelligibile. Ne emerge una riflessione sul rapporto tra uomo, immagine e realtà, che non mira al commento del Poema, ma a coglierne il principio costitutivo, restituendolo nella sua dimensione insieme fisica e spirituale, come viaggio alla ricerca della somma ragion dell’essere.
Saluti:
- Fabrizio Sudano – Direttore Museo Archeologico Nazionale
- Salvatore Timpano -Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS
- Giuseppe Bova – Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii
Relaziona ,con supporto video: Prof. Domenico Michele Surace, Docente di Stile, Storia dell’Arte e del Costume dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.