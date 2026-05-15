Reggio Calabria, la Città Metropolitana protagonista al Salone del Libro di Torino

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno spazio istituzionale dedicato al racconto dell’identità, della storia, della cultura e delle eccellenze del territorio metropolitano. Lo stand, fortemente caratterizzato dalle immagini più iconiche del territorio e dal brand territoriale “Anima Autentica”, sta attirando numerosi visitatori, curiosi e appassionati, confermandosi come una vetrina qualificata per valorizzare la realtà reggina e calabrese attraverso i suoi migliori prodotti editoriali.

Particolarmente apprezzati gli autori e i temi inseriti nel calendario degli eventi, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla memoria storica alla spiritualità, dalla musica alla valorizzazione dei territori interni. Un programma che offre un racconto plurale e autentico della realtà metropolitana e calabrese. Grande interesse anche per le proposte letterarie delle cinque case editrici presenti, selezionate dalla Città Metropolitana tramite avviso pubblico. Le realtà editoriali stanno incontrando l’attenzione di un pubblico ampio e partecipe, grazie anche al coordinamento e al lavoro organizzativo del personale della Metrocity.

Lo stand si conferma così non solo come luogo di promozione editoriale, ma anche come spazio di dialogo, confronto e valorizzazione culturale, capace di mettere in relazione autori, editori, operatori culturali e lettori. Alla positiva riuscita della partecipazione contribuisce l’organizzazione curata dal Settore Sviluppo Economico e Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il lavoro della dirigente e dei funzionari responsabili impegnati nel coordinamento delle attività e nella gestione degli eventi in programma.

In questo percorso è risultato importante anche l’incontro propedeutico con le case editrici, tenutosi nei giorni scorsi nella sede della Città Metropolitana, alla luce delle attività organizzate per la partecipazione al Salone. La presenza al Salone del Libro rappresenta un’importante occasione di visibilità nazionale e conferma l’impegno della Città Metropolitana nel sostenere l’editoria locale, promuovere il patrimonio culturale del territorio e rafforzare il racconto di una Calabria viva, creativa e profondamente identitaria.