Reggio Calabria, la Città Metropolitana partecipa a Tuttofood 2026: in vetrina il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio

La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a TUTTOFOOD 2026, evento in programma dall’11 al 14 maggio 2026, portando in fiera il meglio delle produzioni agroalimentari del proprio territorio. L’Ente accompagnerà dieci realtà produttive selezionate tramite apposito avviso pubblico in una delle principali piattaforme B2B del settore food and beverage.

Lo stand istituzionale della Città Metropolitana sarà allestito al Padiglione 10, Stand L03, dove saranno rappresentate alcune delle espressioni più significative della filiera agroalimentare metropolitana, tra cui produzioni artigianali, specialità dolciarie, lavorazioni agricole, pasta, conserve, liquori e altre eccellenze gastronomiche. Ogni prodotto racconta l’identità e la ricchezza del territorio, attraverso la qualità e l’innovazione.

La partecipazione delle aziende selezionate consente di valorizzare un sistema produttivo fortemente radicato nelle comunità locali, che unisce saperi tradizionali, materie prime di qualità, capacità artigianale e attenzione all’innovazione. Le realtà presenti allo stand della Città Metropolitana provengono da diverse zone del territorio, dalla fascia ionica alla Piana, dall’area tirrenica ai centri interni dell’Aspromonte, e testimoniano la vitalità di un comparto fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e culturale della regione.

TUTTOFOOD è un appuntamento di grande rilevanza sia nazionale che internazionale, che favorisce il contatto tra produttori, distributori e operatori del settore. La fiera rappresenta una piattaforma dove aziende e buyer possono incontrarsi per creare opportunità commerciali. Tra i partecipanti vi saranno distributori, importatori, grande distribuzione organizzata, negozi gourmet, food service, chef e molti altri operatori del settore.

La partecipazione della Città Metropolitana a TUTTOFOOD 2026 si inserisce in un percorso strategico di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali. Il lavoro svolto dal Settore Sviluppo Economico, diretto dalla Dirigente Alessandra Sarlo, con il supporto dei funzionari responsabili, ha permesso di strutturare un percorso di partecipazione fieristica che unisce promozione territoriale, sviluppo d’impresa e apertura verso nuovi scenari di mercato.

La fiera rappresenta quindi un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del comparto alimentare, dove tradizione e innovazione si incontrano, e dove è possibile intercettare i trend di consumo, le nuove dinamiche di mercato e le opportunità di crescita per l’intera community mondiale del food. Con la partecipazione a TUTTOFOOD 2026, la Città Metropolitana rinnova il proprio impegno a favore delle imprese locali e della valorizzazione del territorio, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di fare rete e sulla proiezione verso i mercati del futuro.