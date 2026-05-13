Reggio Calabria, la Città metropolitana consegna i lavori di ripristino della carreggiata Sp 84 ad Ortì

Consegnati i lavori per il ripristino della carreggiata della Sp 84 nel tratto compreso tra il bivio Ortì e Ortì Superiore. La Città metropolitana di Reggio Calabria ha avviato l’intervento dopo il cedimento della scarpata di valle verificatosi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio tra i mesi di febbraio e marzo 2026. L’intervento è stato programmato con tempestività dall’Ente di Palazzo Alvaro, su indicazione del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, con il supporto del settore Viabilità coordinato dal dirigente Lorenzo Benestare.

A tutela della sicurezza stradale, dopo i rilievi effettuati dai tecnici dell’Ente, è stata immediatamente emessa un’ordinanza di parzializzazione del traffico con divieto di transito ai mezzi pesanti. Successivamente, attraverso una serie di sopralluoghi operativi che hanno visto il coinvolgimento del dirigente e del rup Francesca Mangiola, è stata definita una strategia d’intervento rapida per il ripristino del tratto ceduto, tramite la realizzazione di terre armate e/o gabbionate.

Per accelerare i tempi, l’Ente ha scelto di intervenire su un appalto da 600.000 euro, la cui gara era già stata regolarmente espletata prima del verificarsi dell’evento critico. Grazie all’utilizzo di fondi del Mit già stanziati nel bilancio dell’Ente, si procederà alla redazione di una perizia di variante per indirizzare le risorse necessarie alla risoluzione immediata del cedimento. I lavori sono già stati formalmente consegnati all’impresa aggiudicatrice. Pertanto, nelle more dell’approvazione tecnica della variante, la ditta provvederà già nei prossimi giorni all’allestimento del cantiere e alla preparazione delle vie di accesso ai luoghi, assicurando l’immediata operatività degli interventi di messa in sicurezza.

“L’attenzione del territorio è sempre stata al centro della nostra azione politica amministrativa – ha detto il sindaco Carmelo Versace – anche in questa occasione il nostro ufficio Viabilità, che continuo a ringraziare per il grande impegno dimostrato per tutta l’area metropolitana, è riuscito a trovare la soluzione più immediata per alleviare le difficoltà viarie del comprensorio collinare reggino ad Ortì. La nostra rete viaria metropolitana è molto vasta e le risorse, destinate dai trasferimenti statali, sono sempre meno. Ciò nonostante – ha concluso – non manca mai il nostro impegno per cercare di intervenire con concretezza e velocità per la sicurezza e il benessere nei nostri concittadini”.