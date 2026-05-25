Reggio Calabria, la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Eseo sulle patologie gastrointestinali eosinofile

Anche quest’anno, maggio 2026 è il mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione delle patologie gastrointestinali eosinofile in Italia e in Europa! L’esofagite eosinofila (EoE) è una patologia immuno-mediata cronica, sempre più diffusa che ha un impatto significativo sulla qualità della vita. Con una forte componente allergica comporta uno stato infiammatorio cronico che porta a disfunzioni dell’esofago, l’organo attraverso il quale il cibo raggiunge lo stomaco. Ha un carattere progressivo che, se non trattato, aggrava i danni al tessuto esofageo con conseguente fibrosi dell’esofago e riduzione del suo calibro fino a possibile chiusura.

Necessita di un trattamento a lungo termine per evitare il peggioramento dei sintomi e le possibili complicanze. Poiché tale patologia è ancora misconosciuta e confusa con altre diagnosi, ogni anno l’Associazione Eseo Italia (Associazione di famiglie contro l’Esofagite Eosinofila e le patologie intestinali frequentemente associate ad essa), nella persona del suo Presidente la Dr.ssa Roberta Giodice, porta avanti la campagna di sensibilizzazione attraverso la disponibilità ad illuminare un monumento della città nelle Giornate del 18 e del 22 maggio con il colore Magenta identificativo del colore delle cellule eosinofile osservate al microscopio.

Per il terzo anno Reggio Calabria insieme ad altre città italiane ed europee, diviene protagonista e si fa portavoce dei pazienti affetti da tali patologie grazie all’impegno dei referenti reggini dell’Associazione Eseo la Dr.ssa Palermo Maria Grazia Allergologo Presidente AIITO – I Biologi Nutrizionisti Dr. Vincenzo Sofia e Dr.ssa Valeria Laganà, la Dr.ssa Benedetta Lombardi, Psicologa Psicoterapeuta, i quali attraverso la somministrazione di domande – test – materiale informativo e contatto diretto con i cittadini hanno divulgato informazioni corrette e sensibilizzato la cittadinanza alla problematica trattata.

Grazie al supporto del Presidente uscente del Consiglio Comunale Vincenzo Marra, la città di Reggio Calabria ha visto illuminato di colore Magenta Palazzo San Giorgio sede principale dell’ Istituzione comunale. Sono stati anche affrontati, attraverso degli incontri mirati, tutti gli effetti sintomatologici connessi all’esofagite eosinofila durante i quali altri specialisti sanitari quali la Dr.ssa Mesiano Dominella Psicologa e psicoterapeuta, la Dr.ssa Vanessa Polimeni Biologa Nutrizionista, hanno discusso con i cittadini e descritto gli approcci integrati nutrizionali e psicoterapeutici che possono essere applicati per affiancare e migliorare la sintomatologia e il trattamento classico terapeutico di tipo farmacologico.

Pertanto ogni anno le giornate di sensibilizzazione ESEO Italia sull’ esofagite eosinofila diventano per il territorio reggino un modo per conoscere, condividere e prevenire il diffondersi di patologie rare con la speranza di rendere lo stesso territorio reggino, negli anni futuri, un ulteriore riferimento italiano per la cura e il trattamento di tali alterazioni.