Reggio Calabria, la 5ª edizione del premio di poesia dedicato a Peppe Stellittano | INFO

La poesia come strumento di memoria, condivisione e crescita culturale. Sarà presentata domani mattina, alle ore 10, presso la Scuola Media Cassiodoro-Don Bosco, la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, figura profondamente amata e ricordata dalla comunità per la sua sensibilità umana e il forte legame con il territorio. L’iniziativa, che negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama culturale locale, nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Peppe Stellittano attraverso la forza evocativa della poesia, coinvolgendo giovani, appassionati di scrittura e realtà associative in un percorso di riflessione e partecipazione.

All’incontro di presentazione prenderanno parte la dirigente scolastica Eva Raffaella Nicolò, il leader dei Kalavrìa e organizzatore dell’evento Nino Stellittano, l’editore di Città del Sole Edizioni Franco Arcidiaco e i rappresentanti del Kiwanis Club, da sempre vicini alle iniziative dedicate ai giovani e alla promozione culturale.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i dettagli della nuova edizione del premio e le finalità di un progetto che punta a valorizzare il talento poetico e il linguaggio delle emozioni. Un memorial che, anno dopo anno, continua a trasformarsi in un momento di incontro tra generazioni, nel segno del ricordo di Peppe Stellittano e dei valori umani che ha saputo trasmettere.

La scelta della scuola di Pellaro come luogo della presentazione sottolinea inoltre la volontà degli organizzatori di coinvolgere attivamente il mondo della formazione, affidando ai più giovani il compito di custodire la memoria e coltivare la passione per la cultura e la poesia.

La manifestazione si concluderà sabato 30 maggio nel cortile della scuola con la cerimonia di premiazione degli elaborati vincitori. A seguire è previsto il live dei Kalavrìa, appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’intero memorial.

La serata sarà condotta dall’attore comico Gigi Miseferi, da sempre vicino alla famiglia Stellittano e alle iniziative dedicate al ricordo di Peppe. Il concerto sarà gratuito e aperto all’intera comunità, con l’obiettivo di trasformare il memorial in una vera festa di partecipazione, cultura e musica condivisa.