Reggio Calabria, la 4ª D del Liceo “Volta” riceverà un encomio dal presidente del Consiglio Regionale | INFO

Venerdì 22 maggio, alle ore 15, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, accoglierà la classe 4ª D Scienze Applicate del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica, Marisa Monterosso. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Gabinetto e condivisa dal presidente del Consiglio regionale, nasce da una storia di accoglienza, inclusione e crescita condivisa emersa nel corso di uno degli incontri ospitati durante l’anno a Palazzo Campanella.

Per questa ragione sarà conferito un encomio alla classe, quale riconoscimento del valore umano, civico ed educativo di un’esperienza che ha saputo trasformare l’accoglienza in un gesto quotidiano di amicizia, solidarietà e responsabilità.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre illustrato un percorso che, a partire dal prossimo mese di settembre, vedrà coinvolte le scuole calabresi nella valorizzazione di gesti di solidarietà, accoglienza, inclusione e responsabilità compiuti dagli studenti nei rispettivi contesti scolastici e comunitari.

L’obiettivo è far emergere e raccontare quelle esperienze positive che, spesso lontano dai riflettori, testimoniano il volto migliore dei giovani calabresi e il ruolo fondamentale della scuola come luogo di educazione alla cittadinanza, alla convivenza e alla dignità della persona.