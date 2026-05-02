Reggio Calabria, Irto sbotta contro i transfughi da Sinistra a Destra: “voltagabbana, questa sarebbe la discontinuità?” | INTERVISTA

Il coordinatore regionale del PD calabrese, Nicola Irto, è intervenuto a margine della presentazione delle liste del Partito Democratico, avvenuto questa mattina a Piazza Camagna, in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Nell’intervento, il Senatore ha puntato il dito contro i transfughi da Sinistra a Destra, coloro che prima erano da una parte e ora dall’altra. Su questo, ricordiamo la presa di posizione di Cannizzaro su Merenda e il patto chiesto da Battaglia all’avversario politico.

“Io credo che il pepe e la polemica in una campagna elettorale ci devono essere e ci devono stare, ma sicuramente per quanto mi riguarda lo si deve fare sulle cose, sulle cose che si dicono e poi non si fanno, sulla politica, sulle scelte politiche. Poi il modo di approcciarsi a un comizio ognuno lo fa come si sente. Però penso che il centrodestra abbia grandi contraddizioni. Chi è che rappresenta la discontinuità in questa città? Chi in una coalizione ha chi ha governato questa città e l’ha portata al buco di bilancio o chi ha tantissimi ex amministratori delle giunte di centro-sinistra di Falcomatà che fanno comunicati stampa contro l’amministrazione Falcomatà?” si è chiesto Irto.

“C’è tantissima gente candidata nelle liste di centrodestra che fino a ieri governava col centro-sinistra, ci sono dei trasversalisti, dei voltagabbana che stanno da quell’altra parte lì, non fate finta di non vederli, non facciamo finta di non vederli” ha aggiunto. Di seguito l’intervento completo.