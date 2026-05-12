Reggio Calabria, incidente in centro: malore alla guida provoca sbandata, mamma e bimbo scampano alla tragedia per un soffio

Questa mattina, Reggio Calabria è stata scossa da un incidente che ha creato momenti di forte apprensione nel centro della città. Un episodio che, seppur senza feriti, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. L’incidente è avvenuto in via Demetrio Tripepi, nel tratto che attraversa piazza De Nava, una delle zone più trafficate e frequentate della città. L’episodio ha avuto come protagonista una Lancia, il cui conducente, a causa di un probabile malore, ha perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo contro un’auto parcheggiata lungo il marciapiede.

Il momento dell’incidente: un impatto che ha generato forte apprensione

Secondo le prime ricostruzioni, la Lancia avrebbe iniziato a sbandare all’improvviso, senza che il conducente potesse controllare l’auto. Il veicolo, forse per un problema di salute improvviso, ha deviato dalla sua corsia finendo contro una macchina parcheggiata. Il fragoroso impatto ha immediatamente attirato l’attenzione di molti passanti, creando una scena di panico. Tra i momenti più drammatici, la vicinanza di una mamma che passeggiava con il suo bambino dentro una carrozzina, a pochi metri dal punto dell’incidente.

Fortunatamente, la vettura parcheggiata, colpita con violenza dalla Lancia, ha fatto da scudo, impedendo che l’incidente potesse avere esiti ben più gravi. L’auto parcheggiata ha assorbito parte dell’urto, evitando che il veicolo in sbandamento colpisse direttamente la mamma e il suo bambino. Se non fosse stato per il veicolo in sosta, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La prontezza dell’impatto ha impedito il peggio.

Nessun ferito, ma la paura è stata tanta

Nonostante la forte scossa emotiva e il grande rischio corso dalla madre e dal suo bambino, fortunatamente non si sono registrati feriti nell’incidente. La madre, visibilmente scossa, è stata immediatamente soccorsa dai passanti che si trovavano nei paraggi. In attesa che arrivassero i soccorsi, alcuni testimoni hanno cercato di tranquillizzarla e rassicurarla, mentre il piccolo bambino, fortunatamente, è rimasto illeso.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza, ma, dopo aver constatato che non c’erano feriti gravi, è stato deciso di non trasportare nessuno in ospedale. Nonostante il forte impatto, l’incidente non ha causato danni fisici agli individui coinvolti. Tuttavia, la paura è stata palpabile, con molti che hanno temuto per la sicurezza della mamma e del bambino, a causa della dinamica improvvisa e violenta.

Il traffico interrotto e i disagi alla viabilità

L’incidente ha avuto delle ripercussioni anche sulla viabilità del centro di Reggio Calabria. Il tratto di via Demetrio Tripepi, infatti, è stato momentaneamente inibito al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della normale circolazione. Questo ha causato qualche disagio al traffico, con inevitabili rallentamenti e deviazioni. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la situazione è stata sotto controllo nel giro di poche ore.

L’importanza della prontezza dei soccorsi e delle misure di sicurezza

Questo incidente, seppur senza danni gravi, ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza. La presenza tempestiva di passanti pronti a soccorrere e tranquillizzare la madre e il bambino ha senza dubbio contribuito a evitare che la paura si trasformasse in tragedia. Inoltre, il fatto che la vettura parcheggiata abbia fatto da scudo, proteggendo i pedoni, è stato un elemento decisivo nella dinamica dell’incidente. La vicinanza di persone pronte ad aiutare ha dimostrato come in situazioni di paura e incertezze, la solidarietà possa fare la differenza.