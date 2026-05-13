Reggio Calabria, incendio vicino al Campo Coni: nube tossica visibile in tutta la zona | VIDEO

Un nuovo incendio di rifiuti a Reggio Calabria e precisamene nei pressi del Campo Coni, ha generato forte preoccupazione tra residenti, automobilisti e cittadini che si trovavano nell’area interessata dal rogo. Come si vede chiaramente nel video, una densa colonna di fumo si è sollevata dalla zona, formando una nube tossica visibile anche a distanza e percepibile in diversi punti del quartiere. Le immagini mostrano una situazione allarmante: il fumo nero si espande rapidamente nell’aria, avvolgendo l’area attorno all’impianto sportivo e rendendo evidente la gravità dell’episodio.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza ambientale a Reggio Calabria, soprattutto in aree frequentate da famiglie, sportivi, giovani atleti e residenti. Il Campo Coni, infatti, non è un luogo periferico e isolato, ma uno spazio urbano riconoscibile, collegato alla vita quotidiana della città e al diritto dei cittadini di usufruire di aree pubbliche pulite e sicure.

Nube tossica a Reggio Calabria: il rischio per residenti e passanti

La presenza di una nube tossica a Reggio Calabria, visibile nel video inviato da un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella a StrettoWeb, girato proprio nella zona del Campo Coni, pone inevitabilmente interrogativi sulle conseguenze per la salute pubblica. In casi simili, la combustione incontrollata dei rifiuti può liberare nell’aria fumi irritanti, polveri sottili e sostanze potenzialmente nocive, soprattutto se tra i materiali bruciati sono presenti plastiche, gomme, imballaggi, tessuti sintetici o scarti di origine sconosciuta.

Campo Coni tra sport, degrado e rifiuti abbandonati

L’area del Campo Coni di Reggio Calabria rappresenta un punto importante per l’attività sportiva cittadina, ma negli anni è stata spesso associata anche a segnalazioni di degrado e presenza di rifiuti con disagi per chi frequenta la zona e per gli atleti che utilizzano la struttura. Il problema non riguarda soltanto l’immagine della città, ma la gestione concreta degli spazi pubblici. Un’area sportiva dovrebbe essere sinonimo di salute, aggregazione e legalità. Quando invece viene circondata da rifiuti abbandonati, diventa il simbolo di una criticità più ampia: la difficoltà di prevenire discariche abusive, l’insufficienza dei controlli e la necessità di interventi rapidi prima che il degrado si trasformi in emergenza.

Incendi di rifiuti a Reggio Calabria: un’emergenza che si ripete

Quello del Campo Coni non può essere letto come un fatto isolato se inserito nel quadro più ampio degli incendi di rifiuti a Reggio Calabria. Negli ultimi anni, diverse zone della città e della provincia sono state interessate da roghi di immondizia, discariche abusive o materiali accatastati illegalmente. Episodi simili sono stati segnalati in aree urbane e periferiche, con fumo nero, disagi per i residenti e interventi dei Vigili del Fuoco.

Il ripetersi di questi fenomeni alimenta la percezione di una città vulnerabile, dove il problema dei rifiuti non è soltanto logistico ma anche sociale, ambientale e sanitario. Ogni rogo produce conseguenze che vanno oltre l’immediata emergenza: annerisce muri e strade, lascia odori persistenti, genera paura nei residenti e contribuisce a un senso diffuso di abbandono.

Reggio Calabria e il diritto a respirare aria pulita

L’immagine della nube tossica che si alza dal Campo Coni è potente perché racconta, in pochi secondi, un problema che riguarda l’intera comunità. Non si tratta soltanto di un incendio, ma di un segnale di allarme sul rapporto tra città, rifiuti, cura degli spazi pubblici e salute collettiva. Reggio Calabria non può permettersi che luoghi destinati allo sport, alla socialità e alla crescita dei giovani diventino scenari di degrado e combustioni incontrollate. Ogni incendio è una sconfitta per il decoro urbano, ma soprattutto per il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano.