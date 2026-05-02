Reggio Calabria, incendio devastante lungo l’A2: nube nera e tossica all’altezza dello svincolo di Gallico | VIDEO

Un vasto incendio sta interessando l’A2 Salerno-Reggio Calabria autostrada del Mediterraneo in questi minuti e precisamente all’altezza dello svincolo di Gallico, nel comune di Reggio Calabria come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. La situazione si è rapidamente aggravata, con la formazione di una grande nube nera e tossica che sta rendendo l’area pericolosa sia per gli automobilisti che per i residenti.

L’incendio ha avuto come risultato una densa nube nera che si sta rapidamente estendendo nell’aria, rendendo difficile la visibilità lungo il tratto autostradale interessato. La situazione si è rivelata particolarmente pericolosa a causa delle sostanze tossiche emesse dal rogo, che rappresentano una minaccia sia per l’ambiente che per la salute delle persone che si trovano nei paraggi.

Gli impatti sulla viabilità e sulla salute pubblica

Il traffico lungo l’A2, in direzione sud e nord, è stato fortemente compromesso. I veicoli sono stati costretti a rallentare a causa della scarsa visibilità e della difficoltà nel respirare l’aria contaminata dalla fumosità densa. Il rischio maggiore, oltre a quello di incidenti stradali, è legato agli effetti negativi sulla salute pubblica. Le sostanze chimiche contenute nella nube tossica sono particolarmente pericolose per chi soffre di problemi respiratori, ma anche per chi non ha precedenti di salute compromessa.