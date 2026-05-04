Reggio Calabria, in Prima Commissione disco verde a Dup e bilancio di previsione: è l’ultima riunione del mandato

Si è riunita ieri la Prima Commissione consiliare Bilancio, presieduta da Filippo Quartuccio, per l’esame del Documento unico di programmazione (Dup) e del Bilancio di previsione, due dei principali adempimenti dell’attività amministrativa dell’Ente. Durante la sessione, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha preso la parola per commentare il bilancio e i risultati ottenuti in questi cinque anni di amministrazione. “Si discute dell’ultimo bilancio di questa consiliatura, il compendio di cinque anni di attività amministrativa improntata al risanamento dei conti”, ha dichiarato Battaglia, sottolineando come la sua amministrazione abbia continuato a seguire la “bussola del riequilibrio finanziario”.

Il sindaco ha inoltre evidenziato che, grazie al progressivo abbattimento dei mutui, molte voci di bilancio saranno liberate, permettendo così di destinare maggiori somme alla manutenzione e all’impiego di risorse strategiche, come quelle per Castore. Inoltre, si lavorerà per una ridefinizione dei cinque municipi, con l’obiettivo di costruire un’autonomia gestionale che rafforzi l’azione amministrativa sui territori.