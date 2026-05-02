Reggio Calabria in piena emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura in pieno centro, mentre Falcomatà pubblica video di 13 anni fa…

Le immagini che vi mostriamo, catturate nella serata del primo maggio proprio nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, precisamente a Piazza Sant’Anna, sono il ritratto spietato di una città che sembra aver perso ogni dignità. Quello che dovrebbe essere un luogo di aggregazione, un’area giochi per bambini riconoscibile dalle strutture ludiche sullo sfondo, è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Questi scatti testimoniano in modo inequivocabile lo stato di totale abbandono e degrado in cui versa il territorio reggino durante questi giorni, che segnano l’epilogo di ben dodici anni di amministrazione PD a guida dell’ormai ex Sindaco Falcomatà. La vista dei sacchetti colorati che assediano le panchine e gli alberi non è solo un colpo all’estetica urbana, ma rappresenta il simbolo tangibile di un sistema di gestione che è ormai collassato su se stesso, lasciando i cittadini in balia di un’insalubrità diffusa.

Il mondo parallelo del Sindaco e la distorsione della realtà storica

Sembra di vivere in un mondo parallelo osservando il contrasto tra la realtà dei fatti e la comunicazione istituzionale. Proprio ieri, nel giorno in cui venivano documentati questi scempi in pieno centro, il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, oggi consigliere regionale, ha scelto di pubblicare sui social un video contenente un servizio televisivo risalente a 13 anni fa. In quel filmato, Falcomatà denunciava un’emergenza rifiuti che, secondo la sua versione, sarebbe stata provocata dal centrodestra. Si tratta di un tentativo maldestro di riscrivere la storia, poiché dimentica deliberatamente che tredici anni fa il Comune di Reggio Calabria non era amministrato dalla politica, bensì si trovava sotto la gestione dei commissari prefettizi già da oltre un anno. Evocare spettri del passato per giustificare il disastro del presente appare come un insulto all’intelligenza di una cittadinanza che quotidianamente deve fare i conti con la sporcizia sotto casa.

La continuità del malgoverno tra Falcomatà e Mimmo Battaglia

Il passaggio di testimone a Palazzo San Giorgio tra Falcomatà e Mimmo Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, non ha portato la discontinuità sperata, ma sembra piuttosto voler blindare un decennio abbondante di malgoverno. Battaglia si candida oggi a dare seguito a un progetto politico che ha mostrato tutti i suoi limiti, ignorando le grida d’aiuto di una città che si sente tradita. Mentre la propaganda politica si concentra su vecchi filmati d’archivio per alimentare una sterile polemica elettorale, la realtà parla di una Reggio Calabria mai così sporca e trascurata. La pretesa di presentarsi come risolutori di problemi che la stessa amministrazione ha contribuito a creare o a cronicizzare è il segno di uno scollamento totale tra i palazzi del potere e le strade reali, dove il degrado urbano ha ormai raggiunto livelli intollerabili.

Il fallimento del sistema porta a porta e l’assedio dei rifiuti

La causa principale di questo sfacelo viene individuata dai cittadini nel contestato sistema di raccolta porta a porta, definito da molti come un metodo barbaro e inadeguato per le caratteristiche del territorio. Da quando Falcomatà ha imposto questa modalità di gestione, i rifiuti sono diventati una presenza costante e infestante: non si trovano più solo nelle aree periferiche, ma sono ovunque, ammassati nei portoni delle abitazioni, sparsi nelle piazzette storiche e, come mostrano le foto, persino nei parchi per bambini. Questa gestione ha trasformato la città in una giungla di sacchi neri e detriti, annullando ogni sforzo di decoro. Con quale coraggio si può parlare di futuro o di modelli di eccellenza quando non si è in grado di garantire il servizio essenziale di igiene urbana elementare?

L’imbarazzo di un silenzio colpevole di fronte al declino della città

Di fronte a un degrado senza precedenti, l’unica reazione degna di una classe dirigente responsabile dovrebbe essere il silenzio rispettoso e l’assunzione di colpa. Invece, assistiamo a una difesa d’ufficio che rasenta l’impudenza. Il Sindaco Falcomatà e i suoi successori dovrebbero provare imbarazzo nel vedere i luoghi simbolo della città, come Piazza Sant’Anna, ridotti a latrine a cielo aperto. La responsabilità di dodici anni di governo non può essere cancellata con un post su Facebook o puntando il dito contro chi c’era quindici anni fa. La città sta subendo un’umiliazione costante e il silenzio di chi ha guidato questa deriva appare oggi come una colpa imperdonabile. Reggio Calabria merita verità e, soprattutto, merita di essere liberata da un’emergenza rifiuti che è diventata il marchio di fabbrica di un’intera era politica.