Reggio Calabria in lutto per la morte di Titti Baldassar, volto amato della notte reggina

Ci sono persone che, nel tempo, diventano parte del racconto quotidiano di una città. Non servono presentazioni, perché basta pronunciare il loro nome per richiamare alla memoria un volto, un sorriso, un momento condiviso. A Reggio Calabria, per tanti, Titti Baldassar era una di queste persone. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in quanti l’hanno conosciuta, frequentata e apprezzata negli anni. La notizia della morte di Titti Baldassar ha colpito soprattutto l’ambiente dei locali reggini, dove era molto conosciuta e stimata. Bartender, gestore di diversi locali e presenza familiare dietro tanti banconi, Titti aveva saputo costruire nel tempo un rapporto speciale con clienti, amici e colleghi. Non era soltanto una professionista della sera, ma una figura capace di rendere ogni incontro più umano, più leggero, più vero.

Una bartender amata nei locali reggini

Nel mondo della notte reggina, Titti Baldassar era diventata un volto riconoscibile e caro. La sua presenza nei locali non passava inosservata, non per clamore, ma per quel modo semplice e diretto di stare con le persone. Dietro il bancone, Titti sapeva accogliere con naturalezza, parlare con tutti, regalare una parola giusta e un sorriso sincero. Negli anni aveva gestito diversi locali a Reggio Calabria, attraversando stagioni, mode e generazioni diverse. In un ambiente fatto di incontri, confidenze, amicizie nate davanti a un drink e serate condivise, Titti era riuscita a lasciare un segno personale. Per molti non era soltanto la bartender di fiducia, ma un volto amico, una presenza rassicurante, una parte di quelle abitudini cittadine che diventano memoria collettiva.

Il sorriso di Titti Baldassar, simbolo di autenticità

Chi l’ha conosciuta la ricorda soprattutto per il suo sorriso. Un sorriso vero, genuino, mai di circostanza. Era il tratto distintivo di una donna solare, vivace e generosa, capace di trasmettere energia anche nei momenti più semplici. Titti aveva quel talento raro di far sentire le persone accolte, ascoltate, a proprio agio.

Il suo modo di relazionarsi era diretto e autentico. Non costruito, non distante. Titti era così: spontanea, presente, capace di trasformare una normale serata in un momento più familiare. Per questo il suo ricordo oggi attraversa tante storie personali, tanti messaggi, tanti pensieri di affetto. Perché alcune persone non restano solo nei luoghi in cui hanno lavorato, ma nel cuore di chi le ha incontrate.

La malattia e la battaglia affrontata con forza

Da circa due anni Titti Baldassar combatteva contro una malattia dura e silenziosa. Un percorso difficile, vissuto lontano dal clamore, con la forza di chi prova a resistere anche quando il peso diventa enorme. Quel male, purtroppo, non le ha lasciato scampo e l’ha strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari e di tutte le persone che le volevano bene.

La sua scomparsa lascia dolore, ma anche un’eredità fatta di ricordi luminosi. In queste ore, il pensiero di molti torna alle serate trascorse nei locali, alle chiacchiere al bancone, ai momenti di leggerezza condivisi con lei. La morte di Titti Baldassar non riguarda solo una cerchia ristretta di amici: riguarda una parte della città che l’ha conosciuta e che oggi sente di aver perso un pezzo della propria quotidianità.

Un pezzo della vita cittadina che resterà nel ricordo

Titti non era soltanto una bartender conosciuta. Era un pezzo di vita cittadina. Era una chiacchiera al bancone, una serata più leggera, un volto familiare nel cuore della notte reggina. Era quella presenza capace di unire persone diverse attorno a un sorriso, a una parola, a un gesto semplice. Per questo il dolore che accompagna la sua scomparsa è profondo. Reggio Calabria saluta una donna amata, una professionista stimata, una persona autentica. Il suo nome continuerà a vivere nei ricordi di chi le ha voluto bene, nelle storie raccontate dagli amici, nei locali che l’hanno vista protagonista e in tutte quelle serate in cui il suo sorriso ha fatto sentire qualcuno un po’ meno solo.

Il cordoglio del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia, per la morte di Titti Baldassarre

“Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e l’Amministrazione tutta si stringono attorno al dolore della famiglia della amata concittadina, Titti Baldassarre. Titti ha svolto diversi ruoli inerenti alla vita sociale reggina: da bartender ad imprenditrice, divenendo una vera e propria icona della movida della nostra città, per tante generazioni. Fino all’ultimo l’abbiamo vista sorridere e contagiare tutti con la sua energia. Siamo certi che da ora in poi farà lo stesso con gli Angeli del Paradiso. Ciao Titti”. E’ questa la nota di cordoglio del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.