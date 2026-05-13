Reggio Calabria in lutto, è morta Paola Tripodi: arbitro internazionale di pesistica Olimpica e volto dello sport calabrese

Il mondo dello sport calabrese piange la scomparsa di Paola Tripodi, figura di riferimento della Pesistica Olimpica e protagonista di un lungo percorso vissuto con competenza, passione e spirito di servizio. Arbitro dal 1989 e presenza autorevole anche in ambito internazionale, Tripodi ha rappresentato con orgoglio la Calabria sulle pedane più prestigiose, contribuendo alla crescita del movimento sportivo regionale e alla formazione di nuove generazioni di arbitri. Alla notizia della sua scomparsa, il CONI Calabria ha espresso profondo cordoglio, ricordandone il valore umano e sportivo.

La nota di cordoglio del CONI Calabria

“Il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, la Giunta Regionale e tutta la struttura del CONI Calabria partecipano con profondo dolore alla scomparsa di Paola Tripodi, donna di sport, esempio di passione, dedizione e altissimi valori umani. Dal 1989, Paola è stata arbitro di Pesistica Olimpica raggiungendo presto le competizioni internazionali: ha portato la Calabria sulle pedane più importanti del mondo ed ha contribuito in modo sostanziale alla formazione della classe arbitrale di Pesistica Olimpiaca calabrese”. E’ questa la nota di cordoglio del CONI Comitato Regionale Calabria.

“Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza in questo momento di grande dolore. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere il suo percorso umano e sportivo. Ciao Paola, che la terra ti sia lieve”.

L’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria saluta con commozione la collega Paola Tripodi

“Il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa della collega Paola Tripodi, professionista stimata e figura umana di rara sensibilità. Paola ha rappresentato, per tanti colleghi e per l’intera comunità professionale, un esempio autentico di dedizione, competenza e spirito di servizio. Fisioterapista di elevate capacità professionali, ha svolto la propria attività con passione, umanità e instancabile attenzione verso chi aveva bisogno di cura e sostegno, incarnando pienamente i valori più alti della nostra professione”.

“Donna generosa e profondamente impegnata anche nel mondo associativo, ha sempre creduto nell’importanza della partecipazione, della crescita collettiva e della tutela della professione, offrendo il proprio contributo con entusiasmo, disponibilità e senso di appartenenza. Mamma e nonna affettuosa, Paola lascia un ricordo indelebile non solo per le sue qualità professionali, ma anche per la sua straordinaria umanità, la gentilezza e la capacità di essere vicina agli altri con discrezione e cuore”.

“In questo momento di grande dolore, il Consiglio Direttivo e tutto l’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria si stringono con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei un percorso umano e professionale. Il suo esempio resterà vivo nella memoria della nostra comunità professionale”.