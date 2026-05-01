Reggio Calabria in festa per il 1° Maggio, all’Arena “Ciccio Franco” il concerto che celebra la musica italiana e i giovani talenti | FOTO e VIDEO

Il concerto “Reggio Primo Maggio” si è rivelato anche quest’anno un appuntamento importante per i cittadini di Reggio Calabria. L’evento, che sta avendo luogo all’Arena “Ciccio Franco”, è diventato una tradizione annuale che celebra la Festa del Lavoro con una manifestazione musicale, promossa dalla Città Metropolitana e realizzata da Studio54Network. Il concerto ha preso il via nel pomeriggio, intorno alle 17, con un pubblico entusiasta che ha iniziato a cantare e ballare.

Oltre 20 artisti si stanno esibendo all’Arena dello Stretto

Il vero punto di forza dell’evento è la line-up: oltre 20 artisti si stanno esibendo all’Arena dello Stretto. Le Vibrazioni, simbolo del pop-rock che ha segnato un’epoca ed i New Trolls, pionieri della scena prog. Si stanno alternando sul palco anche Enrico Nigiotti, che con la sua profondità cantautorale sa trasformare ogni esibizione in racconto emotivo, e Federica Abbate, una delle penne più influenti del pop contemporaneo, Rosa Chemical, Random, e Vale Lambo, che portano l’energia della nuova scena musicale italiana. E ancora, il pop di Marco Carta, i suoni iconici degli Sugarfree, e i giovani talenti come Alex Wyse, Cioffi e la freschezza emergente di Pellegrina Pibigas. A rendere ancora più unica l’esperienza, c’è anche il RPM Music Contest, che sta portando sul palco i migliori talenti emergenti selezionati tra oltre 200 artisti da tutta Italia.