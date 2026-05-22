Reggio Calabria: il turismo metropolitano conquista i buyer nazionali e internazionali, successo per i webinar dedicati alle eccellenze del territorio

Il territorio metropolitano di Reggio Calabria si conferma una meta turistica dal forte appeal sia in Italia che all’estero. Si è infatti concluso con successo il ciclo di due webinar strategici organizzati dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per far scoprire e promuovere le straordinarie bellezze del territorio a buyer e operatori del settore nazionali e internazionali. Gli incontri hanno registrato una significativa partecipazione. Il primo webinar, dedicato al mercato nazionale, ha visto il coinvolgimento di circa 60 operatori; al secondo incontro, dedicato al mercato internazionale, hanno partecipato circa 40 professionisti del settore.

“Siamo estremamente soddisfatti del crescente interesse manifestato verso il nostro territorio da parte degli operatori turistici nazionali e internazionali” – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. “I webinar si confermano la formula più diretta ed efficace per presentare le meraviglie della nostra provincia e un’offerta di accoglienza strutturata. Quest’anno, accanto al consolidato turismo culturale e naturalistico, abbiamo lanciato un itinerario unico legato al bergamotto, il nostro prezioso agrume e ambasciatore nel mondo, che diventa oggi un vero e proprio motore di attrazione territoriale”.

Presentati i progetti di punta promossi dall’Ente camerale per destagionalizzare e internazionalizzare i flussi turistici

Durante i webinar sono stati presentati i progetti di punta promossi dall’Ente camerale per destagionalizzare e internazionalizzare i flussi turistici: Reggio Calabria Welcome e La Via del Bergamotto. Reggio Calabria Welcome è il progetto che aggrega in modo integrato un’ampia rete di operatori locali. L’obiettivo è offrire pacchetti ed esperienze complete che spaziano dalla cultura allo sport, fino all’enogastronomia, in sinergia con gli Enti pubblici che tutelare e valorizzano il patrimonio naturale e culturale. A garanzia dei viaggiatori e per certificare l’eccellenza dell’offerta, la Camera di commercio ha istituito il marchio collettivo “RC Reggio Calabria Welcome”, che unifica e rafforza l’immagine della destinazione.

La Via del Bergamotto è il progetto realizzato in collaborazione con Isnart e nato sulla scia del successo di Bergarè 2025, che promuove un innovativo itinerario ad anello che abbraccia l’intero territorio metropolitano. Il progetto punta sull'”agrumiturismo”, creando una rete virtuosa tra imprese agricole, aziende di trasformazione e operatori culturali. Un’iniziativa che offre nuove opportunità di sviluppo economico alle aree interne, integrando il fascino del “Principe degli agrumi” con le tappe della storia, a partire dall’imperdibile visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Mare, cultura, natura incontaminata ed enogastronomia d’eccellenza: la varietà della del territorio metropolitano di Reggio Calabria lo rende la meta ideale per ogni tipologia di viaggiatore. E la Camera di commercio punta ad offrire al turista la libertà di vivere infinite esperienze differenti, mantenendo sempre uno standard qualitativo elevatissimo.