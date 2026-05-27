Reggio Calabria, il sogno di mamma Rosanna diventa realtà: una casa per tornare accanto al piccolo Gabriele | FOTO E VIDEO

Si è conclusa con un lieto fine, a meno di un mese dall’appello lanciato attraverso i mezzi d’informazione, la vicenda che ha visto protagonista Rosanna Melara, mamma del piccolo Gabriele, bambino di 10 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, che lamentava difficoltà nell’ottenimento di un’abitazione in affitto che le consentisse di vivere a Reggio Calabria, accanto al proprio figlio. Ciò a seguito della reticenza da parte di alcuni proprietari, come evidenziato più volte dalla madre nell’affittare un’abitazione per le condizioni di precarietà lavorative della madre e a causa della particolare condizione di fragilità di Gabriele.

Nella giornata odierna, infatti, Rosanna ha ricevuto ufficialmente in consegna l’abitazione posta in località Croce Valanidi, a Reggio Calabria, un traguardo importante reso possibile grazie al supporto di Sanità Attiva, rappresentata da Anna Maria Stanganelli. La già Garante regionale della Salute ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti dell’agenzia immobiliare Berna e della Berna Costruzioni, che hanno consentito, in appena quindici giorni, di individuare e mettere a disposizione l’abitazione, un alloggio di edilizia sociale, da concedere in affitto a Rosanna.

L’associazione ha inoltre comunicato di avere già sostenuto concretamente le prime spese necessarie per permettere alla donna di entrare nella nuova casa, provvedendo al pagamento della cauzione, della caparra e della prima mensilità. È stato inoltre annunciato che Sanità Attiva garantirà il supporto economico per le prime diciotto mensilità del canone di locazione.

Nonostante il risultato raggiunto, l’appello alla solidarietà resta aperto. Sanità Attiva invita infatti cittadini, associazioni e realtà del territorio a continuare a sostenere Rosanna attraverso la raccolta fondi rintracciabile al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-realizzare-il-sogno-di-mamma-rosanna, affinché la giovane madre possa vivere una vita dignitosa e garantire al piccolo Gabriele tutte le principali necessità. Anna Maria Stanganelli ha ricordato di aver preso in carico la storia del piccolo Gabriele già nel 2024, durante il proprio incarico di Garante della Salute della Regione Calabria, esprimendo oggi soddisfazione per il risultato raggiunto. Stanganelli ha inoltre rivolto un ringraziamento al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che sta seguendo con attenzione la vicenda. Attualmente, infatti, è in essere un provvedimento che dispone la permanenza del piccolo Gabriele nella casa famiglia di Reggio Calabria fino a quando la madre non raggiungerà condizioni di stabilità economica tali da poter garantire al figlio le migliori condizioni di vita.

“Per questo – ha sottolineato Stanganelli – è fondamentale continuare a sostenere Rosanna, aiutandola non solo attraverso la raccolta fondi ma anche nella ricerca di un lavoro stabile, affinché possa finalmente vivere in modo definitivo insieme al proprio bambino”.