Reggio Calabria, il saluto a don Marco Scordo e il benvenuto a don Gaetano Galatti nuovo cappellano della Polizia Locale

Il sindaco Battaglia e l'assessore Palmenta ringraziano don Marco per il suo servizio e accolgono il nuovo cappellano, don Gaetano, con fiducia e gratitudine

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Sentimenti di sincera gratitudine a don Marco Scordo per il servizio svolto in questi anni quale cappellano del corpo della Polizia locale. La sua presenza discreta, la vicinanza umana e spirituale e il supporto alle donne e agli uomini del Corpo hanno rappresentato un importante punto di riferimento, accompagnando con sensibilità e dedizione il lavoro quotidiano degli agenti e delle loro famiglie“. Ad affermarlo in una nota stampa sono il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore con delega alla Polizia locale Giuggi Palmenta e il dirigente del Settore, Salvatore Zucco.

“Rivolgiamo ora il benvenuto a don Gaetano Galatti, nominato dal Vescovo nuovo cappellano della Polizia Locale e parroco della Chiesa del Divino Soccorso, certi che saprà proseguire con impegno e spirito di servizio questo prezioso percorso di accompagnamento pastorale e umano accanto al Corpo dei Vigili Urbani della città” hanno poi aggiunto.

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