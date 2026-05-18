Reggio Calabria, il programma della XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”

Diramato il programma della XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito” che si terrà 20 al 23 maggio 2026 nelle sedi del Liceo classico “T. Campanella” e del liceo artistico “ M. Preti – A. Frangipane”

Liceo Classico Tommaso Campanella Reggio Calabria

Dal 20 al 23 maggio 2026 il Liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane”, nelle sedi del Liceo classico “T. Campanella” e del liceo artistico “ M. Preti – A. Frangipane”, ospiterà la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”. Il premio, che si è distinto negli anni per l’apporto al contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, vede coinvolti gli studenti delle scuole di tutta Europa. Di seguito il programma completo:

Martedi 19 maggio ore 9,30 Liceo T.Campanella, M.Preti, A. Frangipane

Quale percorso didattico per una scuola europea?

Mercoledi 20 maggio ore 9,30 Liceo T.Campanella, M.Preti, A. Frangipane

Laboratori

  • Ore 12 Conferenza stampa

Natina Cristiano, Lucia Zavettieri, Vasile Nicoara, Ilias Agathangelidis, Floriana Margherita Cerniglia, Alexander Menner, Adonay Endrias Kidane

Coordina

Emilia Condarelli

Giornalista RTV- Scrittrice

  • Ore 18.30 Baia dello Stretto

Apertura dei lavori

Natina Cristiano, Lucia Zavettieri, Vasile Nicoara

Socializzazione

Leonardo Pangallo

Giovedi 21 maggio  ore 9.00 Liceo T. Campanella, M. Preti, A. Frangipane

Presentazione delle ricerche

Filip Pawlaczyk, Marcel Sikora, Yolina Yotova, Ralitsa Kovacheva, Lily Foley, Isaac Razo Ompo, Nanni Andrea,  Osan Aaron, Chiara Marino, Eugenio Sciortino, Bâlbă Natalia  Briana,  Voiculescu Iulia Daniela, Amelia Klecker , Oleksandra Strilok, Inês Gonçalves, Flor Oliveira

Conclude

Adonay Endrias Kidane

Coordina

Carmen Cusimano

  •  Ore 10.00 Conferenza

“Europa: Realtà a confronto”

Introduce

 Francesco Gui

Intervengono

Ilias Agathangelidis, Ambrogio Morrone, Omer Namlica ,Ana Bento, Christine Domaingo

Conclude

Floriana Margherita Cerniglia

Coordina

Giusi Russo

  • Ore 17,30 Baia dello Stretto

Lavori di Gruppo

Coordina 

Irina Ermolaev

Segretari

Ernesto Ranieri, Francesco Polimeni

Coordinatori dei gruppi di lavoro

Sonia Radeva-Petrova, Federico Di Salvo, Yekaterina Fomenko, Anna Pia Fedele, Fatacher Maria, Roberta Neri, Milo Jahnke Lindholm, Dumitru Riana Maria.

Segretari dei gruppi di lavoro

Erika Gagliano,  Francesco Gaeta, Jenny Graessl, Ronja Skyllborg, Neagu Stefano, Petrea Maria Andree, Letizia Monteviso, Anish Gigendra.

  • Ore 19,00  Presentazione  del  documento dei gruppi di lavoro

 

  • Ore 17.00  Città Metropolitana – Sala Gilda Trisolini   

La responsabilità degli adulti nell’educazione alla parità di genere

Relazione introduttiva

Pina Arena

Intervengono

Florentina Gheorghe, Maria Palazova Al Samra, Emiliano Longhi, Caterina Silipo

Coordina

Jolondcovschi Mariana

Venerdì 22 maggio ore 9.00 Baia dello Stretto

Famiglia, scuola e società per essere protagonisti nella vita

Introduce

Maurizio Franzini

Intervengono

David Mueller,Martina Auwelaers, Rebecca  Nordgren Rooth, Daniela Neri, Marian Kitel

Conclude

Maria da Graça Carvalho Resende

Coordina

Manuel Russo

  • Ore 10.00 Liceo T. Campanella, M. Preti, A. Frangipane  

Incontro con Konstantin Martin Brandenburg      

Coordina

Roberta Filardi

  • Ore 10.00 Incontro con Marco Gui Autore del libro: Un patto per l’educazione digitale. Attori, evidenze e prospettive dopo l’era degli entusiasmi”

Introduce

Lucia Zavettieri

Intervengono

Natina Cristiano

Vasile Nicoara

Coordina

Silvia Laganà

  • Ore 18.00 “ Da Pasqualino” – Circolo Nautico

Inaugurazione mostra fotografica

Sonia Ciano  – Tanino Casciano 

Tutti insieme per costruire il futuro. Forza dei giovani, esperienza degli anziani”

Natina Cristiano- Anna Lenzini

Dialogo con gli alunni  attraverso:

  • la fotografia

Introduce Enzo Malara presidente della giuria

Intervengono

Giulia Tovalieri , Andrej Knezevic, Maia Anghelache, Fatima Faddal, Antonia Barth

  • il racconto

Introduce Caterina Silipo presidente della giuria

Intervengono

Colonnelli Gabriele, Felicia Glantz, Radue Amy Paul, Hamza Esat Ceylan, Paolo Duc De Benedetto

  • la poesia

Introduce Rosita Lorelay presidente della giuria

Intervengono

Perederco Ecaterina, Iorgu Irina – Maria, Margarida de Jesus, Aditi Prasad, Andrea Liotta                       

  • Premiazione concorsi
  • Premio Katya Pangallo: Regalaci un sorriso”
  • Premiazione delle ricerche sociologiche

Introduce – Luciana Calabrò

ConcludeKonstantin Martin Brandenburg

  • Tradizioni e Folklore dell’Europa

Gruppo Folkloristico  “Gli Agatini” di Cataforio

Sabato 23 Liceo T. Campanella, M.Preti, A. Frangipane

Ore 9.00  Presentazione  del documento finale

 Irina Ermolaev

Sara-Maria Dumitrescu

  • Panel d’interventi sul documento finale

Robert Staby, Silvia Marchesan , Domenico Maria  Benoci, Gerhard Veidl

Coordina

Lucia Zavettieri

Ore 11.00 Incontro con le Personalità Eccellenti, l’insignito del premio  “Amicizia”  e  con l’eletto Cittadino Europeo

Coordina:                                                   

Antonietta Parente

Conclusioni

Maurizio Franzini

Ore 18.00  Museo del bergamotto

Saluto all’Europa

Marie Eberhard, Adriana Plaude

Conferimento del titolo di  Personalità Eccellenti, dell’insignito del premio  “Amicizia”  e dall’ eletto Cittadino Europeo

Sezione  Arte: Konstantin Martin Brandenburg

Sezione Cultura: Domenico Maria Benoci

Sezione Economia: Floriana Margherita Cerniglia

Sezione Scienze : Silvia Marchesan

Premio Amicizia: Maria da Graça Carvalho Resende Ferreira

Cittadino Europeo: Adonay Endrias Kidane

Coro Polifonico e Coro Voci bianche Laudamus

Diretto da Marina e Enza Cuzzola

Coordinano

Ana Bento , Florentina Gheorghe

Conclusioni

Natina Cristiano, Francesco Gui

Leggi altri articoli di Reggio Calabria