Reggio Calabria, il programma della XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”

Dal 20 al 23 maggio 2026 il Liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane”, nelle sedi del Liceo classico “T. Campanella” e del liceo artistico “ M. Preti – A. Frangipane”, ospiterà la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”. Il premio, che si è distinto negli anni per l’apporto al contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, vede coinvolti gli studenti delle scuole di tutta Europa. Di seguito il programma completo:
Martedi 19 maggio ore 9,30 Liceo T.Campanella, M.Preti, A. Frangipane
Quale percorso didattico per una scuola europea?
Mercoledi 20 maggio ore 9,30 Liceo T.Campanella, M.Preti, A. Frangipane
Laboratori
- Ore 12 Conferenza stampa
Natina Cristiano, Lucia Zavettieri, Vasile Nicoara, Ilias Agathangelidis, Floriana Margherita Cerniglia, Alexander Menner, Adonay Endrias Kidane
Coordina
Emilia Condarelli
Giornalista RTV- Scrittrice
- Ore 18.30 Baia dello Stretto
Apertura dei lavori
Natina Cristiano, Lucia Zavettieri, Vasile Nicoara
Socializzazione
Leonardo Pangallo
Giovedi 21 maggio ore 9.00 Liceo T. Campanella, M. Preti, A. Frangipane
Presentazione delle ricerche
Filip Pawlaczyk, Marcel Sikora, Yolina Yotova, Ralitsa Kovacheva, Lily Foley, Isaac Razo Ompo, Nanni Andrea, Osan Aaron, Chiara Marino, Eugenio Sciortino, Bâlbă Natalia Briana, Voiculescu Iulia Daniela, Amelia Klecker , Oleksandra Strilok, Inês Gonçalves, Flor Oliveira
Conclude
Adonay Endrias Kidane
Coordina
Carmen Cusimano
- Ore 10.00 Conferenza
“Europa: Realtà a confronto”
Introduce
Francesco Gui
Intervengono
Ilias Agathangelidis, Ambrogio Morrone, Omer Namlica ,Ana Bento, Christine Domaingo
Conclude
Floriana Margherita Cerniglia
Coordina
Giusi Russo
- Ore 17,30 Baia dello Stretto
Lavori di Gruppo
Coordina
Irina Ermolaev
Segretari
Ernesto Ranieri, Francesco Polimeni
Coordinatori dei gruppi di lavoro
Sonia Radeva-Petrova, Federico Di Salvo, Yekaterina Fomenko, Anna Pia Fedele, Fatacher Maria, Roberta Neri, Milo Jahnke Lindholm, Dumitru Riana Maria.
Segretari dei gruppi di lavoro
Erika Gagliano, Francesco Gaeta, Jenny Graessl, Ronja Skyllborg, Neagu Stefano, Petrea Maria Andree, Letizia Monteviso, Anish Gigendra.
- Ore 19,00 Presentazione del documento dei gruppi di lavoro
- Ore 17.00 Città Metropolitana – Sala Gilda Trisolini
La responsabilità degli adulti nell’educazione alla parità di genere
Relazione introduttiva
Pina Arena
Intervengono
Florentina Gheorghe, Maria Palazova Al Samra, Emiliano Longhi, Caterina Silipo
Coordina
Jolondcovschi Mariana
Venerdì 22 maggio ore 9.00 Baia dello Stretto
Famiglia, scuola e società per essere protagonisti nella vita
Introduce
Maurizio Franzini
Intervengono
David Mueller,Martina Auwelaers, Rebecca Nordgren Rooth, Daniela Neri, Marian Kitel
Conclude
Maria da Graça Carvalho Resende
Coordina
Manuel Russo
- Ore 10.00 Liceo T. Campanella, M. Preti, A. Frangipane
Incontro con Konstantin Martin Brandenburg
Coordina
Roberta Filardi
- Ore 10.00 Incontro con Marco Gui Autore del libro: “ Un patto per l’educazione digitale. Attori, evidenze e prospettive dopo l’era degli entusiasmi”
Introduce
Lucia Zavettieri
Intervengono
Natina Cristiano
Vasile Nicoara
Coordina
Silvia Laganà
- Ore 18.00 “ Da Pasqualino” – Circolo Nautico
Inaugurazione mostra fotografica
Sonia Ciano – Tanino Casciano
Tutti insieme per costruire il futuro. Forza dei giovani, esperienza degli anziani”
Natina Cristiano- Anna Lenzini
Dialogo con gli alunni attraverso:
- la fotografia
Introduce Enzo Malara presidente della giuria
Intervengono
Giulia Tovalieri , Andrej Knezevic, Maia Anghelache, Fatima Faddal, Antonia Barth
- il racconto
Introduce Caterina Silipo presidente della giuria
Intervengono
Colonnelli Gabriele, Felicia Glantz, Radue Amy Paul, Hamza Esat Ceylan, Paolo Duc De Benedetto
- la poesia
Introduce Rosita Lorelay presidente della giuria
Intervengono
Perederco Ecaterina, Iorgu Irina – Maria, Margarida de Jesus, Aditi Prasad, Andrea Liotta
- Premiazione concorsi
- Premio Katya Pangallo: Regalaci un sorriso”
- Premiazione delle ricerche sociologiche
Introduce – Luciana Calabrò
Conclude – Konstantin Martin Brandenburg
- Tradizioni e Folklore dell’Europa
Gruppo Folkloristico “Gli Agatini” di Cataforio
Sabato 23 Liceo T. Campanella, M.Preti, A. Frangipane
Ore 9.00 Presentazione del documento finale
Irina Ermolaev
Sara-Maria Dumitrescu
- Panel d’interventi sul documento finale
Robert Staby, Silvia Marchesan , Domenico Maria Benoci, Gerhard Veidl
Coordina
Lucia Zavettieri
Ore 11.00 Incontro con le Personalità Eccellenti, l’insignito del premio “Amicizia” e con l’eletto Cittadino Europeo
Coordina:
Antonietta Parente
Conclusioni
Maurizio Franzini
Ore 18.00 Museo del bergamotto
Saluto all’Europa
Marie Eberhard, Adriana Plaude
Conferimento del titolo di Personalità Eccellenti, dell’insignito del premio “Amicizia” e dall’ eletto Cittadino Europeo
Sezione Arte: Konstantin Martin Brandenburg
Sezione Cultura: Domenico Maria Benoci
Sezione Economia: Floriana Margherita Cerniglia
Sezione Scienze : Silvia Marchesan
Premio Amicizia: Maria da Graça Carvalho Resende Ferreira
Cittadino Europeo: Adonay Endrias Kidane
Coro Polifonico e Coro Voci bianche Laudamus
Diretto da Marina e Enza Cuzzola
Coordinano
Ana Bento , Florentina Gheorghe
Conclusioni
Natina Cristiano, Francesco Gui