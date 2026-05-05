Reggio Calabria, il Liceo “Preti- Frangipane” rende omaggio a Gianni Versace con una mostra

Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria rende omaggio a Gianni Versace proponendo una mostra di elaborati artistici realizzati dagli studenti frequentanti tutti gli indirizzi della Scuola: Architettura e Ambiente; Design dell’Arredamento e del legno; Design della Ceramica; Design del Tessuto e della Moda; Grafica; Arti Figurative Pittoriche e Plastico-Scultoree. Un progetto importante che il Liceo ha avviato in collaborazione con il MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria- grazie ad un accordo siglato in occasione della mostra dedicata allo stilista reggino dal titolo “TERRA MATER” – MAGNA GRӔCIA ROOTS TRIBUTE, curata da Sabina Albano e Fabrizio Sudano.

La rassegna espositiva del Liceo, allestita nella sala Mostre “Alfonso Frangipane”, si può intendere, pertanto, in continuità con l’esposizione di elaborati artistici presenti nella piazza Paolo Orsi del Museo Nazionale, un racconto visivo che offre una visione completa di tutte le idee e soluzioni creative immaginate appositamente per celebrare il grande stilista. La “bellezza” espressa nella moda di Gianni Versace, così iconica e fantasiosa, ha guidato la progettualità degli allievi che si sono messi alla prova con la realizzazione di manufatti ispirati alle sue creazioni, testimoniando in un certo senso l’attualità della sua eredità culturale nelle giovani generazioni.

Gianni Versace testimonia con la sua linea originale e sempre attuale la ricerca attenta verso ogni forma d’arte

Si tratta di un mosaico di produzioni, da quelle propriamente legate al design della moda, a quelle grafico – progettuali, ceramiche, grafiche, pittoriche e scultoree, architettoniche e di arredo che interpretano l’immaginario creativo di Gianni Versace, mettendo in luce il suo rapporto con l’arte di ogni tempo, con la cultura magnogreca, con i miti e la natura del luogo d’origine, Reggio Calabria, città di antica memoria affacciata sullo Stretto e crocevia di culture al centro del Mediterraneo. Misurarsi con le diverse declinazioni estetiche dell’arte è da sempre prassi metodologica nella creazione artistica e nella progettualità dell’abito. In questo senso Gianni Versace testimonia con la sua linea originale e sempre attuale la ricerca attenta verso ogni forma d’arte, pervenendo a uno statuto stilistico di riconoscibilità, eleganza, e autenticità che ha reso il brand della Maison Versace famoso in tutto il mondo.

Con questo intendimento, dunque, gli elaborati degli studenti testimoniano nelle diverse specificità di ogni indirizzo artistico i motivi ispiratori e le matrici estetiche che vivono dentro ogni progetto. Un lavoro collettivo che diventa per gli allievi momento formativo e di verifica, attraverso il quale misurare le proprie idealità e qualità tecnico-espressive. Una sfida che allievi e docenti hanno intrapreso con grande professionalità secondo una consolidata tradizione del Liceo Artistico.

Importantissimo è stato, altresì, l’apporto degli studenti del liceo classico impegnati nella ricostruzione documentale archivistica della vita e della produzione artistica di Gianni Versace con il sapiente coordinamento dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria magistralmente diretto dalla Dott.ssa Angela Puleio.