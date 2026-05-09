Reggio Calabria, il Liceo “A. Volta” intitola la propria palestra alla memoria di Gaetano Gebbia

Il Liceo Scientifico “A. Volta” renderà omaggio a Gaetano Gebbia con la cerimonia di intitolazione della palestra scolastica, in programma Lunedì 11 Maggio 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Socrates del Campus scolastico. L’iniziativa nasce per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della formazione giovanile, distinguendosi non solo come allenatore e talent scout, ma soprattutto come educatore e formatore capace di trasmettere valori sul campo ed orizzonti progettuali innovativi.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, il programma prevede testimonianze e contributi dedicati alle molteplici sfaccettature umane e professionali di Coach Gebbia, con gli interventi di Piero Viola, Sandro Santoro e Giuseppe Cassì.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre presentati il Torneo interscolastico di Basket 5 e la Borsa di studio “Gaetano Gebbia”. La cerimonia si concluderà con il disvelamento delle targhe commemorative. A moderare l’incontro sarà Piero Gaeta.