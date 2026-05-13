Reggio Calabria, il dott. Costarella: “troppi 84 mila accessi al Pronto Soccorso del Gom, va rafforzata la sanità territoriale” | VIDEO

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il dottore Costarella del Gom di Reggio Calabria ha fatto il punto sul Grande Ospedale Metropolitano affermando che: “tutti confluiscono al Gom per qualunque tipo di patologia, bisognerebbe rinforzare il territorio per sgravare un pochettino il Gom da quelle che sono le prestazioni erogabili altrove. L’unico punto in cui ancora il Gom deve lavorare è l’accesso al Pronto Soccorso ma ci stiamo lavorando per rendere il Pronto Soccorso più fruibile però non è una cosa di poco conto perchè presso il Gom abbiamo 84 mila accessi all’anno che sono numeri esagerati per una città che ha soltanto 170 mila abitanti, da questo punto di vista dovremmo migliorare. Per il resto le cure oncologiche, ematoncologiche, chirurgiche, trovano risposte di alto livello“.