Reggio Calabria, il Consiglio metropolitano approva le risorse per l’adeguamento sismico del liceo “Oliveti” di Siderno

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato, nel corso dell’odierna seduta, 22 punti posti all’ordine del giorno. Tra i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera dall’aula di Palazzo Alvaro figurano diverse misure di natura finanziaria e contabile. In particolare, disco verde ad alcune variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, compresa quella necessaria a predisporre le risorse per i lavori di adeguamento sismico del liceo artistico “Oliveti” di Siderno, uno degli interventi di maggiore rilievo tra quelli esaminati dall’assemblea.

Parere positivo è stato espresso anche sugli schemi di convenzione con il Comune di Monasterace, per lo svolgimento di attività sinergiche, e con il Comune di Scido, per la concessione a titolo gratuito di un’area dell’Ente. Nel corso della seduta, l’aula Repaci ha inoltre approvato il nuovo regolamento sul Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale. A seguire, sono state approvate anche le modifiche all’esercizio pluriennale relative ad adempimenti del Settore Formazione professionale. Il Consiglio metropolitano ha infine dato il via libera allo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo biennio 2026/2028.