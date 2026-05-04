Reggio Calabria, il comitato di Quartiere di Mosorrofa presenta i candidati

A Piazza San Demetrio a Mosorrofa, a Reggio Calabria, mercoledì 6 maggio c.a. alle ore 18.30, il Comitato di Quartiere di Mosorrofa presenterà “le persone che hanno dato disponibilità a candidarsi al servizio del bene comune per dare continuità ad un impegno verso la comunità di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa e della città tutta che dura da più di 6 anni. Pasquale Andidero e Giada Nicolò per la carica di Consigliere Comunale e Patrizia Giordano e Angelo Suraci per il seggio di Consigliere Circoscrizionale”.

Saranno presenti il candidato sindaco al Comune di Reggio Calabria Eduardo Lamberti Castronuovo e il candidato Presidente della II circoscrizione Antonino Ripepi.