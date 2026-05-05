Reggio Calabria, il comandante Zucco sui Photored sulle Bretelle: “effettuata la taratura annuale, nessuna interruzione del servizio”

“Operazioni di taratura dei Photored che devono essere fatte annualmente per fare sì che lo strumento sia conforme alle norme di legge, oggi la ditta abilitata alla taratura ha fatto tutto ciò che è necessario affinchè possa essere rinnovato questo certificato di taratura che scadeva nei prossimi giorni dato che dura un anno. Non ci sarà alcuna interruzione del servizio perchè ci siamo mossi per tempo e quindi abbiamo interrotto lo stretto necessario per fare le operazioni nella giornata odierna e tutto è ripreso come prima. Il certificato di taratura che deve essere rilasciato da un’azienda apposita e che ha operato oggi sulle postazioni e ha confermato la taratura dello strumento“. Sono queste le parole che il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco ha rilasciato ai microfoni di StrettoWeb relativamente alla taratura effettuata oggi ai Photored sulle Bretelle.