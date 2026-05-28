Reggio Calabria, il Circolo Velico aderisce ufficialmente al Vela Day 2026: due giornate di sport, inclusione e prove gratuite

Una doppietta di giornate all’insegna del mare, dello sport e alla scoperta della vela e del canottaggio. Il Circolo Velico Reggio aderisce ufficialmente al Vela Day 2026, l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela (FIV) per avvicinare i cittadini di tutte le età alla pratica velica e all’amore per il mare. L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio e domenica 1° giugno presso la storica sede nautica di Rada delle Mura Greche. Il Vela Day si conferma un progetto nazionale in costante crescita, capace di far registrare nel 2025 numeri straordinari con oltre 13.000 tessere promozionali staccate. A Reggio Calabria l’iniziativa – completamente gratuita e aperta a tutti a partire dai sei anni di età – rappresenterà un’opportunità concreta per vivere il mare in sicurezza, affiancati da istruttori federali qualificati. Oltre alle prove pratiche in barca, i partecipanti potranno visitare le strutture del Circolo, conoscere i programmi della Scuola Vela e del Campus Estivo, e ricevere informazioni sulle attività sportive, con un focus speciale dedicato anche al settore del Canottaggio.

L’edizione di quest’anno assume un valore ancora più profondo

L’edizione di quest’anno assume un valore ancora più profondo grazie allo svolgimento in contemporanea del VELA DAY PARASAILING, un’importante occasione per la diffusione della disciplina tra le persone con disabilità, valorizzando al tempo stesso il mare e il territorio reggino. A fare gli onori di casa è il Presidente del Circolo Velico Reggio, il dott. Carlo Colella, che ha voluto sottolineare lo sforzo collettivo dietro questo grande evento e la chiara visione sociale del club: “il Vela Day è per noi una festa, ma soprattutto un momento di condivisione e restituzione al territorio. Il mio primo, doveroso ringraziamento va a tutti i volontari del Circolo: la loro passione, il loro tempo e il loro instancabile impegno sono il vero motore di ogni nostra attività. È grazie a loro se possiamo accogliere la cittadinanza in sicurezza e con il sorriso. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di porre l’accento sul Vela Day Parasailing. Da anni il nostro Circolo ha fortemente accentuato l’attività a favore del settore Paralimpico, compiendo investimenti concreti per abbattere ogni barriera. Oggi possiamo contare su una struttura completamente accessibile e, soprattutto, su un pontile appositamente progettato che permette davvero a tutti, senza distinzioni, di poter andare a mare e provare l’emozione della vela. Lo sport per noi o è di tutti, o non è”.

L’obiettivo della Federazione Italiana Vela e del Circolo Velico Reggio si conferma quindi duplice: promuovere la vela non solo come disciplina sportiva di eccellenza, ma come fondamentale esperienza educativa, di crescita personale e di inclusione sociale.