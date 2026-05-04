Reggio Calabria, il Circolo Polimeni batte Cosenza e si laurea Campione Regionale di Serie C

Il Circolo Polimeni si aggiudica il massimo campionato a squadre a livello regionale; una finale dominata da parte della squadra di casa che ha regolato la rappresentativa del Libero Tennis Cosenza già dopo i singolari con il punteggio di 4/0. In ordine, vincono Giuseppe Benedetto contro Matteo Sconza, Antonino Colella contro Enzo Conte, Christian Picone contro Antonio Zingone e Alvaro Jimenez contro Andrea Grazioso. Al termine delle partite grande festa per i ragazzi del DS Emilio Cozzupoli che adesso attendono il sorteggio della fase nazionale.

Un risultato, cercato, costruito e raggiunto grazie al lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico e del Consiglio Direttivo del Circolo Polimeni, guidato dal Presidente Privitera. Altro ottimo risultato dopo il titolo regionale Under 12 maschile conquistato 24 ore prima dai giovani Filippo Romeo, Michele Romeo e Alessandro Martino. Annata finora positiva per una delle realtà sportive più importanti del meridione che tra pochi anni festeggerà il centenario dalla sua fondazione.