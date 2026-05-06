Reggio Calabria, il candidato alla Circoscrizione Mimmo Praticò pronto a presentare la sua lista

Reggio Calabria, giovedì la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”. La formazione sostiene la candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della Prima Circoscrizione.

Mimmo Praticò
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Prosegue a Reggio Calabria il percorso di costruzione della proposte politiche per le Circoscrizioni. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battaglia, in Corso Garibaldi 57, sarà presentata la lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno della candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della Prima Circoscrizione. La lista si propone come progetto civico e politico rivolto ai quartieri del cuore della città: dal centro storico all’Eremo, da Pineta Zerbi a Santa Caterina, fino a Tremulini, San Brunello e Vito. L’obiettivo dichiarato è “rafforzare la partecipazione e costruire risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

All’incontro prenderanno parte i candidati della lista, dirigenti politici e rappresentanti del centrosinistra. “Sarà un momento pubblico di confronto e condivisione, indicato come un ulteriore passo avanti nella costruzione di una proposta credibile, inclusiva e vicina alle persone” si legge nella nota ufficiale.

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