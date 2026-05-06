Reggio Calabria, il candidato alla Circoscrizione Mimmo Praticò pronto a presentare la sua lista

Prosegue a Reggio Calabria il percorso di costruzione della proposte politiche per le Circoscrizioni. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battaglia, in Corso Garibaldi 57, sarà presentata la lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno della candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della Prima Circoscrizione. La lista si propone come progetto civico e politico rivolto ai quartieri del cuore della città: dal centro storico all’Eremo, da Pineta Zerbi a Santa Caterina, fino a Tremulini, San Brunello e Vito. L’obiettivo dichiarato è “rafforzare la partecipazione e costruire risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

All’incontro prenderanno parte i candidati della lista, dirigenti politici e rappresentanti del centrosinistra. “Sarà un momento pubblico di confronto e condivisione, indicato come un ulteriore passo avanti nella costruzione di una proposta credibile, inclusiva e vicina alle persone” si legge nella nota ufficiale.