Reggio Calabria, il 9 maggio Santo Palumo a teatro con “La Calabria è una cosa seria… forse” | INFO

Dopo le emozioni dell’opera… è il momento di ridere. E ridere forte. Santo Palumbo porta sul palco uno spettacolo che gioca con i nostri difetti, le nostre abitudini, le contraddizioni di questa terra che conosciamo fin troppo bene. Perché sì, la Calabria è una cosa seria… ma solo fino a un certo punto. Tra ironia, storie quotidiane e quella comicità che ti fa dire “questa l’ho già vissuta”, lo spettacolo scorre veloce e ti tiene lì, dall’inizio alla fine.

È il classico spettacolo dove vieni per farti due risate e finisci per riconoscerti in tutto. Una serata leggera, fatta bene. E ogni tanto ci vuole. Appuntamento sabato 9 maggio, alle ore 21:00, presso il Cineteatro Odeon.