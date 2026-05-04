Reggio Calabria, il 6 maggio l’evento del Corecom “Il futuro è adesso – Per un nuovo umanesimo digitale” | INFO

Mercoledì 6 maggio, alle ore 10:00, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Reggio Calabria, si terrà l’incontro “Il futuro è adesso – Per un nuovo umanesimo digitale”, un confronto sulle attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria nell’era dell’intelligenza artificiale. Previsti i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e del Coordinatore Nazionale Corecom, Carlo Barbato. L’incontro coinvolge i Consiglieri Regionali, AGCOM e le voci del mondo dell’informazione, chiamati a contribuire sul futuro digitale come spazio condiviso di responsabilità, inclusione e umanità. L’incontro sarà strutturato in 3 panel condotti da Fulvio Scarpino, Avvocato –

Presidente Co.Re.Com. Calabria; Mario Mazza, Avvocato – Componente Co.Re.Com. Calabria; Pasquale Petrolo, Giornalista

Componente Co.Re.Com. Calabria:

Informazione, Intelligenza Artificiale e Democrazia

Diritti, Istituzioni e Governance del Futuro Digitale

Umanesimo Digitale, Educazione e Comunità Educante

Successivamente, si terrà una conversazione conclusiva dal titolo “Il futuro è Adesso: verso un nuovo umanesimo digitale”. Dall’incontro verrà lanciata la proposta di una Carta Calabrese per l’Umanesimo Digitale.

Il programma completo dell’iniziativa.