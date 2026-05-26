Reggio Calabria, il 30 maggio il Firma Day dell’Associazione Schierarsi contro il ‘reddito di giornalanza” | INFO

Sabato 30 maggio 2026 anche Reggio Calabria parteciperà al grande Firma Day promosso dall’Associazione Schierarsi, la mobilitazione nazionale per chiedere l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Dalle ore 16:00 alle ore 21:00, sarà possibile firmare presso il gazebo dell’Associazione Schierarsi presente sul Corso Garibaldi – Piazza Camagna, per sostenere una battaglia di libertà, trasparenza e giustizia nei confronti dei cittadini italiani.

“Basta soldi pubblici ai giornali amici del potere. In un Paese dove famiglie, lavoratori e giovani affrontano sacrifici quotidiani, è inaccettabile continuare a finanziare con le tasse dei cittadini un sistema che troppo spesso premia editori e gruppi vicini alla politica”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Il cosiddetto “Reddito di Giornalanza” rappresenta, secondo Schierarsi, un meccanismo ormai anacronistico che altera il libero mercato dell’informazione e alimenta dipendenze economiche incompatibili con una stampa realmente indipendente.

Il Firma Day nasce con un obiettivo chiaro: restituire ai cittadini il diritto di scegliere cosa sostenere, senza che siano i contribuenti a mantenere organi di stampa attraverso finanziamenti pubblici diretti o indiretti.

L’appello dell’Associazione è rivolto a tutti coloro che credono in un’informazione libera da privilegi e condizionamenti:

“le idee devono vivere grazie al consenso dei lettori, non grazie ai fondi pubblici.”

L’Associazione Schierarsi invita cittadini, simpatizzanti e associazioni del territorio a partecipare numerosi al banchetto di Reggio Calabria per firmare e contribuire a questa battaglia di democrazia e libertà.