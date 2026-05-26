Reggio Calabria, il 30 maggio il Firma Day dell’Associazione Schierarsi contro il ‘reddito di giornalanza” | INFO

L'Associazione Schierarsi promuove il Firma Day contro il 'reddito di giornalanza': appuntamento in Piazza Campagna, a Reggio Calabria, sabato 30 maggio 2026

Firma Day Associazione Schierarsi

Sabato 30 maggio 2026 anche Reggio Calabria parteciperà al grande Firma Day promosso dall’Associazione Schierarsi, la mobilitazione nazionale per chiedere l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Dalle ore 16:00 alle ore 21:00, sarà possibile firmare presso il gazebo dell’Associazione Schierarsi presente sul Corso Garibaldi – Piazza Camagna, per sostenere una battaglia di libertà, trasparenza e giustizia nei confronti dei cittadini italiani.

Basta soldi pubblici ai giornali amici del potere. In un Paese dove famiglie, lavoratori e giovani affrontano sacrifici quotidiani, è inaccettabile continuare a finanziare con le tasse dei cittadini un sistema che troppo spesso premia editori e gruppi vicini alla politica”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Il cosiddetto “Reddito di Giornalanza” rappresenta, secondo Schierarsi, un meccanismo ormai anacronistico che altera il libero mercato dell’informazione e alimenta dipendenze economiche incompatibili con una stampa realmente indipendente.

Il Firma Day nasce con un obiettivo chiaro: restituire ai cittadini il diritto di scegliere cosa sostenere, senza che siano i contribuenti a mantenere organi di stampa attraverso finanziamenti pubblici diretti o indiretti.

L’appello dell’Associazione è rivolto a tutti coloro che credono in un’informazione libera da privilegi e condizionamenti:
le idee devono vivere grazie al consenso dei lettori, non grazie ai fondi pubblici.

L’Associazione Schierarsi invita cittadini, simpatizzanti e associazioni del territorio a partecipare numerosi al banchetto di Reggio Calabria per firmare e contribuire a questa battaglia di democrazia e libertà.

Firma Day Associazione Schierarsi

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