Reggio Calabria, il 29 maggio la presentazione del libro “I rischi dell’amore” | INFO

In principio fu un convegno, accaduto nel settembre 2025, celebrato nel reggino Palazzo Alvaro. Poi, quel convegno, divenne libro. E quel libro, titolato “I rischi dell’amore”, proprio come quel convegno, pubblicato da Città del Sole Edizioni e curato da Eva Gerace Gemelli, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 17,30, verrà presentato a Spazio Open, in via dei Filippini e in cima al tapis roulant. Relazionerà Francesco Idotta, docente e scrittore. Modererà Ilda Tripodi, giornalista. Parteciperanno Annarita Scarfone e Arturo Callegari.

Sarà l’occasione per tentar di ragionare attorno all’amore, vincolo arcano che dall’alba dei tempi sostiene la vita, ispira poeti, scrittori, musicisti e pittori, così come gli studiosi. L’amore, ordito sottile come la trama stessa della vita, che si manifesta in forma celebrata ogni giorno con rinnovato incanto. Un’utile, tenera, concreta occasione, insomma, per guardare alla vita con gli occhi dell’amore.