Reggio Calabria, il 28 maggio la presentazione del libro “Oltre il tocco. La pranoterapia per gli animali”

Sarà Spazio Open, in via dei Filippini e in cima al tapis roulant, ad ospitar, alle ore 19 di giovedì 28 maggio 2026, la presentazione di “Oltre il tocco. La pranoterapia per gli animali”, libro pubblicato da Città del Sole Edizioni e scritto da Tiziana Suraci. Converserà con l’autrice Giovanna Cuzzucrea. Spinta dal desiderio di comprendere l’essere vivente nella sua totalità, Tiziana Suraci approfondisce la pranoterapia e le tecniche energetiche applicate all’uomo e agli animali presso la A.MI. University, percorso da cui nasce questo manuale.

E il libro è autentico intreccio di tecniche, esperienze e consapevolezza, dove ogni trattamento diventa un atto d’amore. Una guida pratica e spirituale per chi desidera avvicinarsi alla pranoterapia animale con rispetto, consapevolezza e amore. Perché ogni creatura custodisce una luce propria, e il nostro compito è imparare a riconoscerla.