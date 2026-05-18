Reggio Calabria, il 22 maggio la consegna delle borse di studio del progetto culturale Biesse Giustizia Umanità | INFO

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Monteleone, Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di consegna borse di studio alle vittime innocenti delle mafie. Ad annunciarlo la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Bruna Siviglia ideatrice e promotrice del Progetto Culturale Biesse Giustizia e Umanità liberi di scegliere. Per il settimo anno consecutivo si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alle vittime innocenti delle mafie, frutto del lavoro che i ragazzi hanno realizzato durante l’anno scolastico.

Al progetto hanno partecipato scuole e studenti da nord a sud Italia: arriveranno in Calabria delegazioni dalla Sicilia, dal Piemonte, da Roma e da tantissime scuole calabresi che da 7 anni hanno aderito al percorso educativo. L’obiettivo è la prevenzione e l’educazione ai valori della libertà, della scelta, della giustizia e dell’umanità.

Il progetto BIESSE è divenuto legge regionale in Calabria il 28 giugno 2023 con la legge n. 27, ed è considerato un faro culturale nel contrasto alla criminalità mafiosa.

Borse di studio – 2.000 € ciascuna, donate dal Consiglio Regionale della Calabria: in virtù della Legge Calabrese

Le borse di studio per l’anno 2026 sono dedicate alla memoria di:

Giovanni Falcone

Domenico Gabriele “Dodò” e Francesca Anastasia – il ragazzino crotonese di 11 anni ucciso dalla ‘ndrangheta .

Maria Chindamo – imprenditrice che non si è piegata alla ‘ndrangheta

Giuseppe Fava e Antonino Garofalo – i due carabinieri uccisi dalla Ndrangheta

Andrea Marchese – imprenditore campano ucciso dalla camorra

Saranno consegnate anche targhe al merito alle scuole e agli studenti che si sono distinti per i loro elaborati e lavori, e gli attestati di partecipazione. Tra queste, una targa al merito al Maresciallo Giovanni Piccolo, per anni maresciallo della stazione dei Carabinieri di Bianco, per l’impegno nella divulgazione dei valori della legalità e della giustizia.

Valutare i lavori è stato difficile: sono arrivati tantissimi elaborati video, cortometraggi, poesie, dipinti, canzoni, fumetti un’immane quantità materiale pervenuto nella mail dell’associazione di alto livello, un emozione grandissima vedere l’impegno e la passione di tutti gli studenti.

Saranno presenti:

Autorità civili e militari

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Salvatore Cirillo

Eulalia Micheli – Assessore alla Pubblica Istruzione

On. Wanda Ferro – Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Il Sostituto Procuratore, Procura di Reggio Calabria Sara Amerio

Clara Vaccaro – Prefetto di Reggio Calabria

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Giuseppe Campagna

Il Procuratore Capo della Procura di Locri Giuseppe Casciaro

Agostino Tortora – Comandante della Guardia di Finanza, Reggio Calabria

Il Questore Paolo Sirna

Marcello D’Amico – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Rosario Tortorella – Direttore degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria

Dott. Rosario Fusaro – Commissario Straordinario del Comune di San Luca

Dott. Gianni Capparella – Nucleo Investigativo Anticrimine, Roma

In collegamento i testimoni: