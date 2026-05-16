Reggio Calabria, il 20 maggio l’incontro “Paesi collinari di Reggio Calabria. Una ricchezza da valorizzare”

“Mercoledì 20 maggio c.a. nel Piccolo Auditorium di via Giusti, una traversa del Viale Amendola, a RC si svolgerà un convegno sulle cosiddette “periferie collinari” del vasto comune di RC. Nel titolo, “Paesi collinari di Reggio Calabria. Una ricchezza da valorizzare”, c’è già il messaggio chiave che si vuole portare. L’evento è stato pensato e organizzato da Pasquale Andidero ed è stato sposato dal Polo Civico, Cultura e/è Legalità. Quest’evento vuole essere la continuazione ideale del convegno “Periferie: risorsa o problema” che si è tenuto a Palazzo Alvaro il 22 giugno del 2023 organizzato dal Comitato di Quartiere Mosorrofa del quale allora io ero presidente“. È quanto dichiarato da Pasquale Andidero attraverso una nota stampa.

“Siamo in piena campagna elettorale e le promesse e le indicazioni di impegni futuri si sprecano; faremo, realizzeremo sono le parole più usate o abusate in questo momento. In quest’incontro l’obbiettivo sarà solamente mettere in luce le potenzialità, sinora inespresse, dei paesi collinari della città. Da Trunca a Valanidi, da Armo – Puzzi a Cataforio – San Salvatore, Da Mosorrofa – Sala di Mosorrofa a Vinco – Pavigliana, da Terreti – Santa Domenica ad Arasì – Orti, per citarne solamente alcuni, si può godere di un panorama spettacolare, balconi sullo Stretto impreziositi dalla vista dell’Etna. Tutti paesi con una lunga storia dietro le spalle, alcuni erano comuni autonomi prima della costruzione della grande Reggio; paesi dove la cultura contadina e artigianale che ha dominato per tantissimo tempo ha lasciato ricchezze materiali e immateriali molto profonde. Sono tutti paesi facilmente raggiungibili dal centro cittadino se, se ci fossero delle strade degne di questo nome.

Aprirà i lavori il dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, padrone di casa al Piccolo Auditorium e anche candidato Sindaco per il Polo Civico Cultura e legalità. Il mio ruolo sarà soltanto quello di introdurre e moderare i lavori lasciando tutto lo spazio ai nostri eccellenti e molto stimati relatori. Il Prof. Domenico Marino, Professore di Politica Economica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Direttore del Centro Studi delle Politiche Economiche e Territoriali del Dip. Pau della stessa Università, e il Prof. Daniele Castrizio, Archeologo e Professore di Numismatica presso l’Università di Messina nonché profondo conoscitore e studioso della storia di Reggio Calabria.

Sarà molto gradita e importante la partecipazione di tutti ma in modo particolare di chi vive nei paesi collinari ai quali chiediamo proposte, consigli, domande ma anche di condividere le tante bellezze che insistono sul territorio. L’obiettivo non è fare l’elenco delle cose che non vanno, il lamentarsi della situazione di abbandono ma guardare avanti , in prospettiva e realizzare assieme un vademecum di sviluppo da consegnare a tutti i candidati e in modo particolare ai 4 candidati sindaco“, conclude Andidero.