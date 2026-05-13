Reggio Calabria, il 17 maggio l’evento sportivo solidale “Primi Calci Piccoli Amici” | INFO

Domenica 17 maggio, alle ore 09:30, presso il Campo di Ciccarello, si terrà l’evento sportivo solidale “Primi Calci Piccoli Amici“. L’iniziativa, promossa dall’APS Insieme per la città in collaborazione con FIGC Settore Giovanile e Scolastico e LND Reggio Calabria, rappresenta un importante momento di sport, inclusione e solidarietà dedicato ai più piccoli. Nel corso della mattinata si svolgeranno attività calcistiche giovanili e una raccolta fondi a sostegno del progetto: “Un campo estivo a Colori”, un percorso pensato per offrire a bambini e ragazzi con spettro autistico l’opportunità di vivere il centro estivo insieme ai loro amici, in un contesto inclusivo e condiviso.