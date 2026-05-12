Reggio Calabria, il 15 maggio l’On. Riccardo Tucci incontra gli elettori del M5S

L'On. Riccardo Tucci, venerdì 15 maggio, sarà a Reggio Calabria per l'incontro  programmatico del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria

Riccardo Tucci
Foto Ansa

Si terrà venerdì 15 maggio alle ore 18:45, presso la segreteria politica del candidato sindaco Battaglia, sita sul Corso Garibaldi, l’incontro  programmatico del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. All’evento interverranno i candidati del M5S schierati nella lista a sostegno di Battaglia e il deputato On. Riccardo Tucci. L’appuntamento è aperto ai cittadini, ai simpatizzanti e alla stampa locale, per la quale è previsto un momento di confronto e dibattito con i relatori.

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