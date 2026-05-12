Reggio Calabria, il 15 maggio la conferenza di presentazione del servizio di Housing Sociale

Venerdì 15 maggio la conferenza stampa e l'open day di presentazione del servizio di Housing Sociale

Ricoveri Riuniti

Venerdì 15 maggio, alle ore 11.30, presso l’immobile di proprietà comunale “ex Ricoveri Riuniti” in via Eremo al Santuario n. 6 (Sala riunioni al piano 2), si terrà la conferenza stampa di presentazione del servizio di Housing Sociale di Reggio Calabria. Nell’occasione è previsto anche l’Open Day con una visita della struttura. Si tratta di un progetto alternativo al ricovero a lungo termine in strutture pubbliche che prevede la coabitazione degli anziani in un contesto comunitario e inclusivo, all’interno del quale viene assicurato un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo familiare che consente alla persona di conseguire e mantenere la sua autonomia e indipendenza.

All’iniziativa parteciperanno i vertici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria affiancati dai dirigenti dei settori Welfare e Lavori pubblici, nonché i referenti della cooperativa Exodus Calabria che gestisce il servizio.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria