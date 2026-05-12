Reggio Calabria, il 15 maggio il seminario “Donne dentro la Storia” | INFO

Il 15 maggio 2026 alle ore 17:00 presso i saloni della sede ANMIG di Reggio Calabria sita in Viale Amendola 29/R, nell’ambito dell’ottantesimo anniversario in cui le donne hanno esercitato la prima volta il diritto di voto, si terrà il seminario “Donne dentro la Storia”. Dopo l’introduzione del Presidente regionale ANMIG per la Calabria Pietro Carisì, e la premessa della Segretaria e Responsabile area cultura dell’ANMIG prof.ssa Rossella Ravenda, interverranno: la vice capo di gabinetto della Regione Calabria, dott.ssa Sabina Cannizzaro, Presidente Donne Reggine e il dott. Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica per il Tribunale dei minori di Reggio Calabria.

Il seminario “Donne dentro la storia” si concentra su un aspetto spesso trascurato nei racconti tradizionali: il ruolo fondamentale delle donne durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Per molto tempo la guerra è stata narrata come un’esperienza quasi esclusivamente maschile, legata al combattimento e alla vita nelle trincee, sebbene le donne abbiano svolto un ruolo cruciale non limitato al mero supporto delle operazioni di soccorso. In tutto l’ambito bellico la loro attività è stata essenziale e ha inciso profondamente sia sull’andamento dei conflitti, sia sui cambiamenti sociali successivi. Modera l’incontro il Prof. Stefano Morabito, socio ANMIG.