Reggio Calabria, il 14 maggio incontro ANCADIC su politiche sociali e occupazionali

Il 14 maggio, alle ore 19, l’avv. Francesco Nucara, presidente di ANCADIC, presenterà un incontro dedicato ai temi dell’integrazione socio-sanitaria, delle opportunità occupazionali per i giovani e della democrazia partecipata. I temi saranno approfonditi dal Laboratorio delle Arti Civiche, rappresentato dalla presidente prof.ssa Caterina Fortani e dalla vicepresidente Paola Serranò, medico oncologo, nonché dal prof. Domenico Marino, docente di economia presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’evento sarà ospitato presso la segreteria politica situata sul Corso Garibaldi al civico 57 del sindaco di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, che prenderà parte all’incontro.