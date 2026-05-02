Reggio Calabria, i portatori della Vara: “no al trasferimento dell’Archivio di Stato, difendiamo la memoria della nostra comunità

“I portatori della Vara vogliono unire la loro voce a quella degli altri cittadini e delle associazioni che hanno espresso la loro opinione sulla questione del trasferimento dell’Archivio di Stato in un’altra città, addirittura fuori regione. Qui vogliamo esprimere la nostra opinione, in modo che sia ben chiara a tutti, in special modo agli amministratori della città, politici e non”. Lo afferma Gaetano Surace, Associazione Portatori della Vara della “Madonna della Consolazione” OdV. “Condividiamo quanto espresso negli appelli di chi è intervenuto in favore della permanenza dell’Archivio nella nostra città, appelli in cui sono anche evidenziate eventuali soluzioni nel caso in cui l’allocazione attuale, per qualsiasi motivo, sia di natura economica sia di natura strutturale, non fosse consona. Esistono nel territorio cittadino innumerevoli soluzioni adottabili con il minimo spreco di risorse”, evidenzia Surace.

Per Surace è una decisa miope

“La prospettiva di trasferire l’Archivio di Stato di Reggio Calabria rappresenta una decisione grave e miope, che colpisce al cuore l’identità culturale e storica del nostro territorio. L’Archivio non è soltanto un luogo fisico di conservazione di documenti, ma è un presidio vivo della memoria collettiva, il custode delle radici, delle vicende e della storia di un’intera comunità. Spostare l’Archivio significa, di fatto, sottrarre ai cittadini un patrimonio che appartiene loro, rendendo più difficile l’accesso a fonti fondamentali per studiosi, studenti e per chiunque voglia conoscere e comprendere il passato della propria terra. È un passo che rischia di tradursi in una vera e propria cancellazione della memoria storica locale”, aggiunge Surace.

Surace fa un appello ai candidati

“Per queste ragioni, rivolgiamo un appello forte e chiaro a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative: prendete posizione pubblicamente su questa vicenda e impegnatevi a difendere la permanenza dell’Archivio di Stato a Reggio Calabria. Il silenzio, in questo momento, equivarrebbe a una rinuncia alla tutela del nostro patrimonio culturale. Allo stesso tempo, chiediamo ai rappresentanti del territorio già eletti alla Regione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di agire con responsabilità e unità, andando oltre ogni appartenenza politica e mantenendo fede al mandato che i cittadini di Reggio hanno loro affidato scegliendoli quali rappresentanti”, puntualizza la nota.

“È necessario fare fronte comune per rappresentare con determinazione le istanze della comunità reggina e chiedere al Governo di fermare qualsiasi ipotesi di trasferimento. La difesa dell’Archivio di Stato non è una battaglia di parte, ma una questione di dignità collettiva, di rispetto per la storia e di responsabilità verso le future generazioni. La nostra città, come qualsiasi altra città, non può permettersi di perdere un presidio di memoria così fondamentale. Difendere l’Archivio significa difendere la propria origine, il proprio passato e il proprio futuro: significa difendere noi stessi”, conclude Surace.