Reggio Calabria, i candidati Sindaco si raccontano oltre la politica. L’esilarante intervista di StrettoWeb: “chi voto? Peppe Pizza!”

I quattro candidati Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria - Mimmo Battaglia, Francesco Cannizzaro, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano - sono stati ospiti della redazione di StrettoWeb per un'intervista diversa, esilarante, simpatica e leggera

Battaglia Cannizzaro Lamberti Pazzano

Nel loro interno, perché no nel loro intimo. Nelle loro passioni, nei loro punti di vista, nella loro quotidianità. Così si sono raccontati, senza prendersi troppo sul serio. I quattro candidati Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria – Mimmo Battaglia, Francesco Cannizzaro, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano – sono stati ospiti della redazione di StrettoWeb per un’intervista diversa, esilarante, simpatica e leggera, sulla falsariga di quella già effettuata da Canale, Battaglia e Muraca in occasione delle Primarie del CentroSinistra.

Ci siamo divertiti, e si sono divertiti. I candidati hanno parlato di sé, dei loro punti di vista, dei loro hobby, delle loro giornate ideali. E non si sono sottratti, in alcuni casi un po’ a fatica, nello scegliere tra alcuni personaggi (Trump o Putin e Latella o Castorina). Simpatiche alcune reazioni, alcune espressioni, alcuni modi di fare che ci hanno permesso di scoprire i candidati oltre la politica.

Basti pensare alle battute di Lamberti, che ha preso alla lettera il nostro invito a “non prendersi troppo sul serio”, ironizzando sul seggio di Castorina vicino al Cimitero e indirizzando il suo voto a… “Peppe Pizza”. Sarcasmo anche di Pazzano sui ponti, mentre Cannizzaro è rimasto stupito da Battaglia sulla scelta del colore. Ma non vi sveliamo altro. Ecco di seguito l’intervista completa dove poter scoprire i quattro candidati oltre i soliti slogan e le solite punzecchiature da campagna elettorale.

Pazzano Lamberti Cannizzaro e Battaglia alla redazione di StrettoWeb
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
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