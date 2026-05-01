Reggio Calabria, Hermes Servizi Metropolitani chiude il bilancio 2025 in utile: approvato il progetto a Palazzo San Giorgio

Palazzo San Giorgio ha ospitato l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2025 della società Hermes Servizi Metropolitani Srl, conclusasi con l’approvazione di un risultato economico positivo e con un utile netto che conferma il percorso di crescita e consolidamento intrapreso dalla società. Presenti l’amministratore unico della società, Manuela Chindemi, e il socio unico rappresentato dal sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

“L’approvazione di un bilancio con utile positivo rappresenta un risultato importante perché certifica la solidità del percorso avviato e la capacità della società di operare con equilibrio, responsabilità e visione strategica. Hermes Servizi Metropolitani si conferma un punto di riferimento per il territorio e un modello di gestione che punta su efficienza e qualità dei servizi. È un passaggio significativo che guarda ai prossimi mesi con rinnovata fiducia e con l’obiettivo di consolidare ancor più i risultati raggiunti” ha chiarito il sindaco a margine dell’appuntamento.