“Reggio Calabria ha scelto competenza e visione”: gli auguri di Federimpreseuropa a Francesco Cannizzaro

La Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, insieme ai Vice Presidenti Nazionali Antonio Luppino, Domenico Funari e Giuseppe Virgili, ha espresso le più sincere congratulazioni a Francesco Cannizzaro per la prestigiosa elezione a Sindaco di Reggio Calabria. “L’elezione di Francesco Cannizzaro rappresenta una scelta di valore, competenza e visione amministrativa. Reggio Calabria avrà alla guida una figura politica di grande esperienza, capace di interpretare con concretezza le esigenze del territorio e di costruire un percorso di crescita e rilancio per l’intera comunità”, dichiarano i rappresentanti nazionali di Federimpreseuropa.

“Cannizzaro si è distinto negli anni per serietà istituzionale, capacità di dialogo, attenzione verso il mondo produttivo e forte vicinanza ai cittadini. Qualità che oggi vengono riconosciute attraverso un importante consenso politico e popolare.” La Presidenza Nazionale di Federimpreseuropa ha inoltre sottolineato l’importanza di stabilità e sviluppo: “La città abbia bisogno di stabilità, progettualità e sviluppo economico, elementi che Francesco Cannizzaro saprà certamente garantire grazie alla sua determinazione, alla conoscenza del territorio e alla sua capacità di creare sinergie istituzionali.”

“Reggio Calabria merita una stagione nuova fatta di crescita, occupazione, sostegno alle imprese e valorizzazione delle eccellenze locali. Siamo certi che il nuovo Sindaco saprà essere protagonista di questo percorso con autorevolezza e spirito di servizio.” Federimpreseuropa rinnova gli auguri di buon lavoro al Sindaco Francesco Cannizzaro, auspicando una collaborazione istituzionale proficua nell’interesse delle imprese, dei cittadini e del futuro della città.