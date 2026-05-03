Reggio Calabria, guasto alla rete idrica: intervento urgente di Sorical

Sorical ha annunciato l’avvio di un intervento di riparazione a causa di una perdita idrica riscontrata nelle vicinanze dello svincolo per l’aeroporto di Reggio Calabria. Il guasto ha reso necessaria la chiusura del serbatoio Saracinello, con conseguenti disservizi per le zone di Ravagnese e Saracinello. Il lavoro di riparazione, che prevede la sostituzione delle tubature danneggiate, è in corso e si prevede il ripristino del normale flusso idrico al termine degli interventi.

Disagi temporanei per i residenti

A causa della chiusura del serbatoio Saracinello, i residenti nelle zone di Ravagnese e Saracinello potrebbero incontrare temporanei disagi legati alla fornitura di acqua potabile. La Sorical ha precisato che si tratta di un disservizio temporaneo e che i lavori, che coinvolgono l’intervento su un’importante infrastruttura idrica, sono urgenti e necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete idrica. Gli operatori sono al lavoro per completare l’intervento nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio.

I lavori e la durata dell’intervento

L’intervento è stato pianificato con l’obiettivo di risolvere definitivamente la perdita idrica, che avrebbe potuto causare ulteriori danni se non fosse stato tempestivamente affrontato. Durante il periodo di riparazione, l’azienda ha predisposto un piano per ridurre al minimo l’impatto sui residenti e garantire il ritorno alla normalità. La durata dell’intervento è stimata fino al termine dei lavori, con l’auspicio che il servizio venga ripristinato al più presto, una volta completata la riparazione.

L’importanza della manutenzione della rete idrica

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della manutenzione preventiva e delle riparazioni tempestive per evitare danni a lungo termine alla rete idrica. Il lavoro che Sorical sta realizzando nelle vicinanze dello svincolo per l’aeroporto è parte di un ampio programma di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture, che mira a garantire una fornitura di acqua sempre più sicura e continua. Gli interventi urgenti come questo sono fondamentali per ridurre i rischi di perdite e migliorare l’efficienza della rete, anche in previsione di una maggiore richiesta di acqua durante la stagione estiva.

L’impegno di Sorical per la comunità

Sorical, azienda che gestisce la fornitura di acqua potabile nella regione, ha sempre sottolineato l’importanza di operare in trasparenza e di comunicare tempestivamente eventuali disservizi ai cittadini. Questo intervento, pur causando disagi temporanei, è una misura necessaria per garantire la qualità del servizio a lungo termine. La società ha chiesto ai residenti delle zone interessate di avere pazienza durante l’esecuzione dei lavori, rassicurando che il servizio sarà ripristinato quanto prima.

Risoluzione rapida e impegno per il miglioramento del servizio

L’intervento in corso a Saracinello, sebbene temporaneamente causante alcuni disservizi, è essenziale per il miglioramento e il mantenimento della rete idrica di Reggio Calabria. Sorical ha confermato che i lavori saranno completati quanto prima, con il ripristino del servizio previsto al termine dell’intervento. La società continua a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dei suoi impianti, impegnandosi per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.