Reggio Calabria, grossa perdita idrica da giorni in contrada Maldariti | FOTO

Una grossa perdita idrica sta interessando da tre giorni contrada Maldariti ad Arangea, nella zona sud di Reggio Calabria. L’acqua scorre lungo la strada, formando un evidente rivolo che attraversa il tratto viario e rende visibile una situazione di disagio ormai non più occasionale. Dalle immagini a corredo dell’articolo si nota chiaramente la presenza di acqua sull’asfalto, con la carreggiata bagnata in più punti e segni evidenti del continuo deflusso. Una condizione che, oltre a rappresentare uno spreco di una risorsa preziosa, rischia di creare problemi alla viabilità e alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Disagi per i residenti e rischio danni alla strada

La situazione in contrada Maldariti viene segnalata come particolarmente critica perché la perdita d’acqua proseguirebbe ormai da circa tre giorni. Il flusso costante potrebbe contribuire al deterioramento del manto stradale, già visibilmente interessato dal passaggio dell’acqua e da residui presenti sulla carreggiata.

I residenti della zona di Arangea chiedono attenzione e un intervento rapido, anche per evitare che il problema possa peggiorare. La presenza continua di acqua sulla strada, infatti, può rendere il tratto scivoloso, soprattutto nelle ore serali o in caso di ulteriore maltempo, aumentando i rischi per chi transita quotidianamente nella zona.

Appello per un intervento urgente

La segnalazione rilancia il tema delle perdite idriche a Reggio Calabria e della necessità di intervenire tempestivamente quando si verificano guasti alla rete. In questo caso, la fuoriuscita in contrada Maldariti ad Arangea appare evidente e prolungata, con conseguenze dirette sul territorio e sui cittadini. L’auspicio dei residenti è che gli enti competenti possano effettuare al più presto un sopralluogo e procedere alla riparazione della condotta, così da fermare la dispersione d’acqua, ripristinare condizioni di sicurezza sulla strada e ridurre i disagi per l’intero quartiere.